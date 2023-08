Sezon na grzyby

Porady Jakie grzyby rosną w sierpniu? W lasach już roi się od najsmaczniejszych okazów Sezon na większość jadalnych grzybów trwa od połowy lata do późnej jesieni. W polskich lasach obecnie nie brakuje grzybiarzy wynoszących pełne kosze dorodnych okazów.

Dla niektórych wyprawa do lasu jest formą pracy sezonowej, ale wiele osób zbiera grzyby również na własny użytek. Do najczęściej zbieranych należą m.in. borowiki, podgrzybki, maślaki, kurki oraz kanie.

Nawet doświadczony grzybiarz może popełnić błąd podczas rozpoznawania grzybów, a więc warto poznać wszelkie zasady dotyczące odróżniania tych jadalnych od trujących lub wybierać się do lasu z atlasem grzybów.

Lasy Państwowe postanowiły więc wyjaśnić, jak odróżnić borowika szlachetnego od goryczaka żółciowego. Mimo że do złudzenia są do siebie podobne, to tylko prawdziwek jest jadalny. Szatan powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Zdjęcie W polskich lasach sezon na większość jadalnych grzybów trwa od połowy lata do późnej jesieni / 123RF/PICSEL

Jak odróżnić prawdziwka od szatana?

Jak podkreślają leśnicy, odróżnienie borowika szlachetnego zwanego prawdziwkiem od goryczaka żółciowego zwanego szatanem może być trudne dla amatorów grzybobrania. "Pierwszy ma kapelusz półkolisty, wypukły i matowy, a drugi półkolisty, wypukły lub płaski, u młodych zamszowaty, u starszych gładki, a po deszczu lepki" - przekazały Lasy Państwowe.

Dodano, że spód kapelusza prawdziwka jest zbudowany z rurek. Jego pory są białawe, kremowe, a następnie żółtozielone. Poza tym po dotknięciu nie następuje zmiana barwy. Szatan również ma białawe pory, ale jest jeden szczegół, który odróżnia go od borowika szlachetnego. Otóż jego pory z wiekiem lub po dotknięciu zmieniają kolor na różowy.

Ponadto na trzonie prawdziwka można dostrzec drobną siateczkę żyłek, natomiast goryczak żółciowy charakteryzuje się wyraźną brązowawą siateczką. Borowika szlachetnego od szatana można również odróżnić w inny sposób. "Pierwszego miąższ ma orzechowy smak, drugi jest gorzki, ale o przyjemnym zapachu, co jest zdradliwe" - czytamy w facebookowym poście.

