500 plus na psa i kota. Co trzeba zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Czym jest "500 plus na psa i kota"? Zacznijmy od tego, że to kwota umowna, bo koszt sterylizacji czy kastracji zależy od zabiegu i kliniki weterynaryjnej. Dofinansowanie jest przyznawane przez jednostki samorządowe w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Mogą z niego skorzystać właściciele czworonogów, którzy zamieszkują na stałe gminę lub miasto.

Zdjęcie Właściciele kotów lub psów mogą otrzymać dofinansowanie na zabieg sterylizacji / 123RF/PICSEL

Jednym z miast, które oferuje bezpłatną sterylizację psów i kotów, jest Warszawa. Wraz z początkiem każdego roku rusza kolejna odsłona wspomnianej akcji - w jej ramach mieszkańcy stolicy mogą również czipować swoje zwierzaki. W 2023 roku na ten cel miasto przekazało 700 tys. zł. Chętni mogli umówić się na zabiegi w jednej z 28 stołecznych lecznic.

- Właściciele czworonogów będą mogli wybrać jedną z nich - bez względu na dzielnicę zamieszkania. Ważne jest jednak, by mieszkać na terenie m.st. Warszawy - informowało w komunikacie miasto. Akcja jest prowadzona do końca listopada 2023 lub do wyczerpania środków finansowych.

Bezpłatną sterylizację swoich pupili mogą również wykonać też m.in. mieszkańcy Wrocławia, Poznania czy Lublina.

Zdjęcie Aby otrzymać 500 plus na psa i kota, trzeba spełnić kilka warunków / 123RF/PICSEL

Co trzeba zrobić, by otrzymać 500 plus na psa i kota? Po pierwsze: warto zapoznać się z ofertą urzędu lub zgłosić się w tej sprawie do odpowiedniego wydziału urzędu miasta czy gminy. Zazwyczaj pieczę nad programem sprawują jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek? Mogą się one różnić od miejsca zamieszkania. Jednak zazwyczaj wystarczy potwierdzenie, że mieszkamy na terenie danej gminy czy miasta (np. umowa najmu, dokumenty poświadczające płacenie podatków w danej gminie czy mieście). Niektóre urzędy przekazują dofinansowanie na więcej niż jeden zabieg sterylizacji czy czipowania.

Pewne warunki musi spełniać też nasz pupil. Pies lub kot muszą mieć co najmniej pół roku i kwalifikować się do znieczulenia ogólnego.

Zdjęcie Cena sterylizacji lub kastracji psa zależy od kilku czynników / 123RF/PICSEL

Cena sterylizacji i kastracji zwierzaka zależy od kilku czynników. Przykładowo, cena kastracji kota zależy od wagi, rodzaju znieczulenia czy ilości użytych leków. Kastracja kotki jest bardziej wymagająca niż u kocura, dlatego kosztuje 150-300 zł. Z kolei u kota to koszt 100-150 zł.

Jeśli chodzi o psa, to orientacyjne ceny kastracji wynoszą przykładowo:

Pies o wadze mniejszej niż 5 kilogramów: 200 - 400 zł,

200 - 400 zł, Pies o wadze 5-10 kilogramów: 300-500 zł,

300-500 zł, Pies o wadze powyżej 20 kilogramów: 700 zł.

Jeśli chodzi o sterylizację, to np. za zabieg u psa ważącego mniej niż 5 kilogramów, zapłacimy 300-500 zł, z kolei 400-600 zł, jeśli nasz pupil ważny 5-10 kilogramów.

Zabieg dofinansowania sterylizacji jest związany z obowiązkowym czipowaniem zwierzaka. Koszt wynosi od 50 do nawet 200 zł. Wpływ na cenę ma jakość czipa, jak i cennik obowiązujący w danej lecznicy weterynaryjnej. Dlatego też umowne "500 plus na psa i kota" może stanowić mniejszą lub większą kwotę.

