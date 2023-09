Psy w niektórych aspektach są podobne do ludzi - z radości skaczą, znudzone ziewają, a wystraszone czy zziębnięte - drżą. Czworonogi mają również zdolność do odczuwania emocji, takich jak radość, strach, smutek i złość, podobnie jak ludzie. Mogą okazywać wdzięczność, tęsknotę i lojalność wobec swoich właścicieli. Interpretując drżenie u psa, najczęściej przychodzi nam na myśl strach czy wyziębienie czworonogiego towarzysza. Okazuje się jednak, że psy trzęsą się z wielu innych powodów, a drżenie może być znakiem problemów ze zdrowiem, które należy skonsultować z weterynarzem.

Drżenie u psów: dlaczego psy się trzęsą?

Istnieje kilka powodów, dla których psy drżą. Częstszą przyczyną drżenia u psów jest niska temperatura. Jeśli pies jest narażony na niskie temperatury, może zacząć drżeć, by ocieplić ciało i przywrócić optymalną temperaturę. Psy mogą zacząć drżeć, gdy są przerażone, zestresowane lub spięte. Jest to naturalna reakcja na sytuacje, które wywołują u nich niepokój. Często trzęsieniu się ze strachu u psa towarzyszy podkulenie ogona, pokazywanie białek ocznych, a nawet niekontrolowane oddanie moczu. Trzęsienie się zestresowanego psa jest reakcją, którą wypracował sobie jego organizm - drżenie ma go zrelaksować.

Warto jednak pamiętać, ze trzęsienie się czworonoga nie musi być spowodowane negatywnymi emocjami takimi jak lęk - psy mogą także się trząść z ekscytacji, szczególnie w sytuacjach, które je bardzo podniecają, jak zbliżająca się zabawa lub spacer. Do drżenia może również prowadzić zbyt duży wysiłek fizyczny - mięśnie czworonoga wchodzą w drgania, by doprowadzić do szybszej regeneracji. W takiej sytuacji warto jednak zakończyć zabawę, czy trening z psem i dać mu odpocząć. Często drżą starsze psy - szczególnie ich tylne łapy. Podobnie jak u osób w podeszłym wieku, u psich seniorów drżenie występuje z wiekiem.

Pinczer, Chihuahua, Yorkshire terrier. Dlaczego małe psy drżą?

Niektóre psy drżą bez powodu, nawet w sytuacjach, kiedy nie jest im zimno, niczego się nie boją i są zdrowe. Do grup psów drżących naturalnie zalicza się większość małych i bardzo małych psów - np. chihuahua, yorkshire terrier, pomeranian, pinczer miniaturowy czy maltańczyk. Im mniejszy pies, tym większe prawdopodobieństwo, że raz na jakiś czas będzie się trząsł bez przyczyny. Powodem jest ich mały rozmiar i szybki metabolizm. Małe psy są bardzo energiczne, co oznacza, że ich ciała spalają energię w szybszym tempie, jednocześnie znacznie szybciej tracąc ciepło. Mogą więc drżeć nawet w domu, w optymalnej temperaturze.

Zdjęcie Jedna z ras psów, które drżą naturalnie to chihuahua / Getty Images

Drżenie psa przez sen - co oznacza?

Kiedy pies przez sen wokalizuje bądź drży, właścicielowi wydawać się może, że śni mu się koszmar. Nie jest to jednak reguła - psy w snach przeżywają to, co wydarzyło się w ciągu dnia. Intensywne sny powodują ruchy mięśni, dlatego czworonogi przez sen mogą drżeć. Jest to jednak oznaką głębokiego relaksu i odpoczynku, a nie negatywnych emocji.

Twój pies drży w takiej sytuacji? Czym prędzej zabierz go do weterynarza!

Drżenie u psa może być również oznaką choroby. Jeżeli twój pies drży bez przyczyny, warto udać się do weterynarza. Zbyt często drżący pies może mieć niedobory witamin bądź cierpieć na niewydolność nerek czy skręt żołądka. Wiele chorób u psów, które objawiają się bólem, powodują drżenie. Warto wtedy zwrócić uwagę również na inne objawy, tj; apatia, słaby apetyt, czy biegunka. Choroby, których głównym objawem jest drżenie, kiedy są nieleczone są zazwyczaj bardzo groźne. Jedną z nich jest Zespół Drżenia Białych Psów - choroba genetyczna białych psów, która objawia się drżeniem, utratą świadomości oraz szybkim drżeniem gałek ocznych. W przypadku tej choroby najczęściej psu podaje się leki sterydowe, natomiast w łagodzeniu objawów pomocne okazują się leki przeciwdrgawkowe.



Nosówka to kolejna z chorób, która u psów objawia się drżeniem. Jest chorobą wywołaną przez wirusa CDV, który jest wysoce zakaźny i potencjalnie śmiertelny. Objawia się katarem, kaszlem, kichaniem, osłabieniem i brakiem apetytu. Wyróżnia się nosówkę nerwową, z objawami takimi jak niedowłady, porażenia, oczopląs, drżenie mięśni, otępienie, padaczka - uszkodzenia neurologiczne są trwałe i nie poddają się leczeniu. Nie ma leku na nosówkę - można leczyć ją objawowo, jednak najskuteczniejsza jest profilaktyka - regularne szczepienie psów.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Padaczka (epilepsja) to kolejna choroba, której symptomem u psów są charakterystyczne napady drgawkowe. Podczas takiego ataku dochodzi często do ślinotoku, wymiotów i utraty świadomości. Psy podczas takiego napadu często wykonują ruchy przypominające pływanie. Szybkie zdiagnozowanie padaczki u psa zwiększa możliwość na złagodzenie objawów, czym samym dla psa zwiększa możliwość powrotu do sprawności.

