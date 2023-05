Im dłużej z kimś jesteśmy, tym częściej zdarza nam się zastanawiać, czy nasz partner jest z nami szczęśliwy i wciąż nas pragnie. W końcu s łowa "kocham cię" są dziś nadużywane, a ludzie często pozostają w nieudanych relacjach z wygody lub w obawie przed samotnością

Zamiast w nieskończoność zastanawiać się, czy on wciąż nas pragnie i dobrze czuje się w naszym towarzystwie, po prostu dobrze przyjrzyjmy się swoim drugim połówkom. Oto sześć oznak, które świadczą o tym, że mężczyzna jest szczęśliwy w związku

Kiedy facet jest szczęśliwy w związku?

Szczęście jest jednym z najważniejszych aspektów udanego związku, jednak dla każdego mężczyzny pojęcie to może oznaczać co innego. Gdy panowie spędzają czas u boku atrakcyjnej dla siebie kobiety, mogą wydawać się najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.

Zdjęcie Pociąg fizyczny zawsze ma znaczenie, ale nigdy nie powinien być najważniejszy w związku / 123RF/PICSEL

Faza zauroczenia mija jednak tak samo szybko, jak przychodzi, dlatego żadna relacja nie będzie dla nich satysfakcjonująca, jeśli opiera się wyłącznie na pociągu seksualnym. Kluczem do szczęścia pary przez lata są podobne wartości, poczucie humoru, zainteresowania i cele w życiu.

Świadomość posiadania w ukochanej osobie wiernego przyjaciela lub przyjaciółki, który wysłucha nas i wesprze, dodaje nam skrzydeł w trudnych chwilach. W stałych związkach znacznie bardziej od samego seksu liczą się bowiem komunikacja, zaufanie i troska o potrzeby obu stron.

6 oznak, że twój mężczyzna jest szczęśliwy w związku

Zdjęcie Jak poznać, że mężczyzna jest szczęśliwy? / 123RF/PICSEL

Każdy człowiek ma unikalny charakter, przez co zachowania naszych partnerów w codziennym życiu mogą być różne. Wyróżniamy jednak sześć konkretnych zachowań, które na ogół możemy zaobserwować, kiedy facet jest szczęśliwy w związku.

Rozmawia z tobą często i swobodnie

Szczęśliwy mężczyzna może czuć się przy tobie swobodnie. Regularnie wysyła ci esemesy i rozmawia z tobą przez telefon. Gdy nie zgadza się z twoją wypowiedzią, nie próbuje ci przytakiwać, tylko wprost wyraża swoje zdanie. Nie ukrywa też tego, co robił w danym dniu, tylko np. chętnie opowiada ci o zabawnym żarcie koleżanki z pracy, nie obawiając się, że możesz być o nią chorobliwie zazdrosna.

Liczy się z twoim zdaniem

Mężczyzna, który ufa swojej partnerce i ma do niej szacunek, nie wstydzi się poprosić jej o radę, powierzyć tajemnicy, lub skonsultować podjętej już decyzji. Jest dla niego najważniejsza, więc niezależnie od rangi problemu, pyta o radę ukochaną. Konsultuje z nią zmianę pracy czy zakup samochodu, choć to do niego należy podjęcie ostatecznej decyzji.



Organizuje dla was wyjazdy

Gdy dwie osoby nie są szczęśliwe, nie mają ochoty spędzać ze sobą całego wolnego czasu. Spotykamy się z tymi, których lubimy, aby pogłębić z nimi więź poprzez wspólne wspomnienia. Zatem, jeżeli ukochany planuje dla was wspólną podróż do Włoch lub namawia cię do odwiedzin u jego znajomych, to znak, że zależy mu na tobie.

Troszczy się o ciebie na co dzień

Drobne gesty mają ogromne znacznie. Mężczyzna może mówić "kocham cię" swoim zachowaniem, gdy np. codziennie przygotowuje śniadanie dla swojej partnerki, parzy jej kawę czy masuje stopy po ciężkim dniu. Partner, który sam czuje się doceniony, chętniej będzie okazywał troskę swojej ukochanej, aby wyrazić w ten sposób miłość.

Zdjęcie Drobne gesty, takie jak przygotowana dla partnera kawa, mają większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać / 123RF/PICSEL

Snuje wspólne plany na przyszłość

Gdy mężczyzna nie czuje się szczęśliwy, unika deklaracji i raczej nie snuje planów na przyszłość. Jeżeli podczas rozmowy twój partner mimowolnie wybiega o kilka lat do przodu, (np. wspomina o budowie wspólnego domu czy założeniu rodziny), to znak, że dobrze czuje się u twojego boku. Podobnie, gdy planuje przedstawić cię swoim rodzicom i przyjaciołom.



Chce spędzać czas razem i osobno

To normalne, że każdy z nas od czasu do czasu chce odpocząć od swojej drugiej połówki. Chorobliwie zazdrosny, niepewny i nieszczęśliwy mężczyzna w takiej sytuacji może się jednak zdenerwować. Jeżeli mężczyzna ufa ci, nie będzie miał problemu z tym, że od czasu do czasu wychodzisz na imprezę z przyjaciółmi. Nie będzie widział konkurencji w innych mężczyznach.



O co pyta zakochany facet? Dobrze wsłuchaj się w jego słowa

Zdjęcie Wielu mężczyzn nie lubi rozmawiać o uczuciach / 123RF/PICSEL

Zakochany mężczyzna zadaje również konkretne pytania swojej partnerce. Aby lepiej poznać kobietę i pokazać, że chce pogłębiać relację, zwraca się do niej w określony sposób.

Na co masz dziś ochotę? - Mężczyzna zastanawia się, jak sprawić radość ukochanej, która na co dzień inspiruje go i dodaje mu sił.

Co sprawi, że poczujesz się lepiej - Mężczyźnie zależy na dobrym samopoczuciu kobiety.

O czym marzysz? - Mężczyzna pokazuje, że jest ciekawy kobiety, chce ją wspierać i zastanawia się, czy ich mają podobne plany.

Jak mogę cię lepiej zrozumieć? - mężczyzna nie rozumie zachowania partnerki, ale chce to zmienić. Ważne są dla niego jej potrzeby.

Jak mogę ci pomóc? - Mężczyzna widzi, że jego kobieta przechodzi ciężki okres. Proponuje więc wsparcie emocjonalne i praktyczne.

Zależy ci na mnie? - Mężczyzna zaangażował się w relację i zastanawia się, co czuje jego partnerka.

Kiedy facet pragnie kobiety? To sygnał, że wpadłaś mu w oko

Zdjęcie Jak poznać, że wpadłaś mężczyźnie w oko? / 123RF/PICSEL

Niektórzy panowie są skryci, przez co niełatwo odgadnąć ich intencje. Jednak większość zakochanych mężczyzn zachowuje się dość podobnie. Gdy kolega z pracy często śledzi nas wzrokiem i wpatruje nam się prosto w oczy, to znak, że wzbudziłyśmy jego zainteresowanie. Zwróćmy uwagę na źrenice, które u panów często są rozszerzone podczas rozmowy z "obiektem westchnień".

Kiedy facet pragnie kobiety, regularnie szuka z nią kontaktu fizycznego i prawi komplementy na temat jej wyglądu. Jeśli nie jest bardzo nieśmiały, inicjuje rozmowy spotkania. Podczas konwersacji okazuje troskę o kobietę. Jest żywo zainteresowany jej planami i problemami.

