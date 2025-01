Wśród trendów na 2025 brak... trendów?

Żeby zacząć z przytupem (zarówno artykuł, jak i nowy rok), wyjaśnijmy kluczową sprawę: specjaliści uważają, że wyrażenie "trendy" i podążanie za nimi znikło. Brzmi niedorzecznie, skoro w dalszej części przedstawione zostaną prawdopodobne tendencje we wszystkich niemal obszarach dotyczących lifestyle’u, ale chodzi bardziej o zmianę stosunku do tego, co będzie na czasie. Wraz z końcem 2024 roku zauważono, że trendy są tak ulotne i ekspresowo zmieniające się, iż trudno za nimi nadążyć. Nie warto zatem nazywać zmiany w stylu farbowania włosów czy sposobu na osiągnięcie harmonii trendem jako takim. Na potrzeby jednak tego artykułu, choć jeszcze przez chwilę, zostańmy przy tym wyrażeniu.

Co zaserwował nam poprzedni rok jeśli chodzi o "top" w byciu na czasie? Otóż: długie skarpety zamiast tzw. "stópek", minimalny makijaż, stonowane kolory ubrań, ulizane włosy (styl clean girl aesthetic), wielki powrót printu panterkowego na spodniach i kurtkach, obowiązkowe zajęcia pilatesu, by być w formie, oraz zachwyt medycyną estetyczną.

Według ekspertów z branży modowej i prognostyków trendów, rok 2025 przyniesie wiele zaskakujących odniesień do mody z przeszłości, a część tego, co było hitem w ubiegłym roku, stanie się absolutnym obciachem w przyszłym. Oczywiście nie da się dokładnie przewidzieć przyszłości, więc te przewidywania mogą wydać się nieco zabawne, ale mogą być ciekawym dla obserwatorów Generacji Z sposobem na rozwikłanie zagadki, na jakiej tak naprawdę zasadzie działają te całe "trendy".

Rozpuść to, co masz wstrzyknięte. Wraca naturalność

Według tego, co wzbudzało największe zainteresowanie na końcu roku 2024, można założyć, że zachwyt nad medycyną estetyczną wśród młodych osób znacząco osłabnie, a wręcz może zniknąć. Nadchodzi wielki powrót do naturalności, umiłowania swoich wad i niwelowanie wszelkich widocznych oznak, że w przeszłości stosowało się tzw. wypełniacze.

Efekty "poduszek" na policzkach zdecydowanie nie będą w modzie, podobnie słabnie nadal zainteresowanie powiększaniem ust do niebotycznych rozmiarów. Rośnie za to zainteresowanie rozpuszczaniem tego, co już znalazło się w twarzach młodych osób i chęć, by odwrócić ten proces. Prawdopodobnie więc czekają nas tiktokowe filmiki z wizyt u kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej oraz prezentacje "przed i po rozpuszczaniu".

Pokochaj styl... rybaka

"Styl rybaka" będzie popularny w 2025 roku CanvaPro INTERIA.PL

Grube swetry o warkoczowym splocie, kurtki - sztormiaki, żółte płaszcze przeciwdeszczowe i wełniane czapki. "Rybacki" styl wkracza pewnym krokiem w modowe trendy. "Rybackie sandały" były jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł, jeśli chodzi o buty w roku 2024, podobnie jak wzrost zainteresowania tatuażami z motywem sardynek. Dziwne? Niekoniecznie. Pinterest przewiduje, że "styl luzackiego miejskiego rybaka" będzie hitem kolejnego sezonu i przypadnie do gustu nawet tym, którzy nigdy nie byli nad morzem.

Panterka była tylko początkiem

Po tym, jak jeansy w motyw panterki stały się absolutnym must have w szafach wszystkich dziewczyn, które kochają modę, czas na dalszą ekspansję zwierzęcą. Według tego, czym interesują się użytkowniczki aplikacji modowych można pokusić się o założenie, że wszelkie zwierzęce motywy na ubraniach staną się hitami: krokodyl, zebra, krowa, nawet żyrafa. Będzie odważnie, kolorowo, ale też ekskluzywnie. Podobno zwierzęce motywy nadają unikatowego wyglądu i podnoszą wartość stroju w oczach innych.

Zapomnij o pilatesie. Czas na dźwiękoterapię

Dźwiękoterapia zastąpi pilates? CanvaPro INTERIA.PL

Ubiegły rok należał do pilatesu: wzmocnienie mięśni, poprawa kondycji, wzrost ogólnej siły i sprawności przekonało miliony ludzi, by wybrać właśnie ten rodzaj treningu. Według rosnącej popularności dźwiękoterapii, może ona wyprzeć modę na pilates, gwarantując to, czego mogą nie dać ćwiczenia: osiągnięcie harmonii, odstresowanie się i pobudzenie uśpionych mocy, drzemiących rzekomo w każdym z nas. Uzdrawiające dźwięki gongów i mis mają za zadanie wprowadzić nas w rodzaj transu, w którym wszelkie napięcia nagromadzone w ciele odpuszczą, pozwalając na pełen relaks. Według raportu Market Research Future wzrost przychodów firm zajmujących się tego typu usługami ma wynieść niemal 25%.

Kolorowe balejaże, wzorzyste ubrania

Grube, kolorowe i rozjaśniane pasma we włosach mogą być na topie w roku 2025 123RF/PICSEL

Po roku nudnych, stonowanych kolorów ziemi: ciepłych brązach, beżach i delikatnej zieleni przychodzi czas buntu: ubrania będą jaskrawe, wzorzyste, w pełnej palecie odcieni. Clean girl aesthetic, czyli dziewczyny w miękkich brązowych dresach, kremowych butach Ugg i z gładko zaczesanymi włosami odejdą w zapomnienie. Przewiduje się wielki powrót chunky highlights, czyli balejażu obejmującego większe pasma włosów, popularnego w latach 90. Mowa tu jedynie o rozjaśnianiu, ale to nie koniec. Avril Lavigne zachwyciła wszystkie "zetki", gdy pokazała się jakiś czas temu z grubymi, kolorowymi pasemkami we włosach. Czas pokaże, czy i taka forma ekspresji wróci do łask.

"Kawa wellness", czyli napoje dla mody i zdrowia

Koktajle, napoje kawowe, matcha latte - co następne? CanvaPro INTERIA.PL

Zdecydowanym hitem poprzedniego roku była matcha, zwłaszcza ta w przeźroczystym kubku na wynos i serwowana jako "matcha latte" zamiast kawy. Kawa jako taka, zdecydowanie jest passe. Zamiast niej na topie były: zielone koktajle, własnoręcznie miksowane smoothie i wspomniana wyżej matcha. Kolejnym trendem będzie powiększanie się asortymentu "kaw wellness", czyli napojów zastępujących kawę w kawiarniach i restauracjach.

Jednym z pomysłów jest "kawa grzybowa", czyli napój pełen witamin z grupy B, magnezu i kwasu foliowego ma nie tylko pobudzać, ale dostarczać dziennej dawki dobrego samopoczucia.

Choć te przewidywania należy traktować z dużym przymrużeniem oka, to spoglądając wstecz na często najpierw wydające się dziwacznymi, mieliśmy sposobność bycia świadkami wielu znacznie bardziej osobliwych trendów. Zobaczymy, ile z tych wymienionych wyżej rzeczywiście będzie na topie.

Źródła:

independent.co.uk

marketresearchfuture.com

Nowy trend w fitnessie podbija serca Polek. Wystarczy kilka treningów Newseria Lifestyle/informacja prasowa