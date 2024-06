Irene Katsotourchi jest jedyną mieszkanką wyspy Kinaros, położonej we wschodniej części Morza Egejskiego. Mieszka tam samotnie od 2013 roku.



Urodziła się na wyspie Amorgos, ale dzieciństwo spędziła właśnie na Kinaros. Po zawarciu małżeństwa, wraz z mężem przeprowadzili się na wyspę Kalimnos, a następnie wyemigrowali do Australii. Po powrocie do Grecji w 2011 roku małżeństwo zdecydowało się osiedlić na Kinaros na stałe.



Niestety, wkrótce potem zmarł jej mąż, zostawiając Irene na wyspie samą. Do dziś towarzyszy jej tam wierny pies, Siva, a także inne zwierzęta gospodarcze, w tym kozy, kury, a także owce. Seniorka pytana przez media o trudy życia w samotności wielokrotnie odpowiadała, że nie boi się przebywać na wyspie bez obecności innych ludzi.