Spis treści: 01 800 plus - od kiedy?

02 Program 500 plus. Zmiana "sposobu patrzenia na rodzinę"?

03 PiS odsłania karty, w sieci burza

04 800 plus. "Podbije inflację"?

05 800 plus. "Kto za to zapłaci"?

06 Morawiecki o "katastrofie budżetowej"

Program 500 plus czeka rewolucja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od 2024 roku świadczenie wzrośnie o 300 zł i wyniesie 800 zł.

To tylko jedna z nowości "programowego ula" PiS - na liście są również zapowiedzi bezpłatnych leków dla osób 65+ i młodzieży do 18. roku życia oraz zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na państwowych autostradach.

800 plus - od kiedy?

Zdjęcie Świadczenie 500 plus zamieni się w 800 plus. To nowa propozycja PiS / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

800 plus zamiast 500 plus? Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w mediach społecznościowych, że na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się propozycjami ogłoszonymi w trakcie konwencji PiS.

Od kiedy podwyżka 500 plus? Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP przekazał, że "podobnie jak to było w 2019 roku, również teraz, po tych deklaracjach politycznych, które padły na konwencji PiS, Rada Ministrów przyjmie specjalny harmonogram działań, co do tych trzech projektów".

Program 500 plus. Zmiana "sposobu patrzenia na rodzinę"?

Obecnie z "500 plus" korzysta ponad 6,5 mln dzieci. Od lipca 2019 roku świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia - bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. W ciągu 7 lat funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do rodzin trafiło ponad 223 mld złotych. Z programu korzysta obecnie ponad 6,5 mld dzieci, czego koszt w 2023 roku wynosi 40,2 mld zł.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej na Twitterze napisała, że "program 500 plus zmienił sposób patrzenia na rodzinę".