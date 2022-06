Wielkie zmiany w 500 plus. 1 czerwca 2022 roku nastąpiła wypłata świadczenia w ramach nowego okresu rozliczeniowego, który potrwa do końca maja 2023 roku. Teraz wypłatą zajmuje się ZUS. Niektórzy rodzice przeżyli jednak niemałe zdziwienie, gdy okazało się, że chociaż jest już połowa miesiąca, to nadal nie mają na swoim koncie pieniędzy.

Wypłata 500 plus. "Już jest mały chaos"

"500 plus otrzymywałam początkiem miesiąca", "Nie mam jeszcze wypłaconego 500 plus" to tylko niektóre z komentarzy zaniepokojonych rodziców, które pojawiają się w sieci.

- Zmiany weszły w życie 1 czerwca, a już jest mały chaos. Rozmawiałam dziś z niektórymi znajomymi, którzy złożyli wnioski w odpowiednich terminach i okazuje się, że chociaż jest połowa miesiąca, to nadal nie otrzymali świadczenia. Akurat przegapiłam pierwsze terminy złożenia wniosku i dopiero teraz czeka mnie ta "procedura". Osobiście uważam, że to bez sensu, że wypłatą świadczeń zajmuje się teraz ZUS, właśnie ze względu na konieczność składania kolejnych wniosków - komentuje Karolina, mama kilkuletniej Alicji.

Zdjęcie W przypadku wielu polskich rodzin, opóźnienie wypłaty 500+ może być sporym utrudnieniem w bieżącym planowaniu wydatków / fot. Beata Zawrzel/REPORTER / East News

500 plus - kiedy zostanie wypłacone?

Nadal nie masz wypłaconego świadczenia 500 plus? Spokojnie. Teraz ZUS każdemu może przydzielić inny, losowy termin wypłaty. W praktyce oznacza to, że pieniądze mogą przychodzić w innym terminie niż do tej pory. ZUS może przydzielić nam wypłatę w następujących dniach każdego miesiąca - 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22. Jeżeli płatność wypadnie w dniu wolnym od pracy, kwota zostanie przelana dzień wcześniej. Warto pamiętać, że raz ustalona data będzie obowiązywać przez cały okres wypłaty świadczenia, czyli do końca 2023 roku. Datę można sprawdzić na swoim koncie na platformie ZUS PUE, w zakładce "wypłaty i zwroty".

Jak sprawdzić datę wyznaczoną przez ZUS? To nic trudnego. Wystarczy zalogować się do PUE ZUS i sprawdzić, czy widniejemy w zakładce "świadczeniobiorca", widocznej u góry ekranu.

Zdjęcie / archiwum prywatne

Kolejny krok to wybór świadczenia "500 plus"(informacja znajduje się na liście po lewej stronie). Następnie klikamy w napis "Szczegóły Twoich wniosków" - wówczas na ekranie pojawi się ich wykaz. Następnie wybieramy konkretny wniosek - umożliwia to przycisk "Szczegóły" widniejący u dołu ekranu.

Zdjęcie / archiwum prywatne

Następnie wskazujemy wniosek, którego termin wypłaty chcemy poznać. Ważne, by miał status "prawo do świadczenia".

Zdjęcie / archiwum prywatne

Następnie wybieramy napis "Wypłaty" znajdujący się u dołu ekranu". Data wypłaty świadczenia 500 plus pojawi się w kolejnym oknie.

Zdjęcie / archiwum prywatne

W poniższym przypadku widzimy, że wypłata świadczenia 500 plus będzie miała miejsce 20 czerwca 2022 roku. To oznacza, że kolejne wypłaty świadczenia będą realizowane 20. dnia każdego miesiąca. Jeżeli jednak zdarzy się, że nie mamy jeszcze informacji o terminie wypłaty, oznacza to, że ZUS jeszcze nam takiego nie przydzielił.

Zdjęcie / archiwum prywatne

Wniosek o wypłatę 500 plus z ZUS można składać wyłączne droga elektroniczną. Można to zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu @Empatia i przez swój bank. Pieniądze będą przekazywane wyłącznie przelewem na konta świadczeniobiorców.

Zapomniałeś złożyć wniosek? Licz się ze stratami

Jeśli zależało nam na ciągłości wypłat 500 plus, wnioski powinniśmy złożyć do końca kwietnia 2022 roku. Jeżeli zrobiliśmy to od 1 do 31 maja - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca. Jeżeli natomiast wniosek złożymy od 1 do 30 czerwca, pieniądze otrzymamy do 31 sierpnia. Kiedy wniosek trafi do ZUS od 1 do 31 lipca, pieniądze trafią na nasze konto do 30 września. Jeżeli złożymy go w sierpniu, otrzymamy 500 plus do 31 października.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca czerwca, wypłatę 500 plus z ZUS otrzymają tylko za kolejne miesiące, bez wyrównywania za poprzednie.

Zdjęcie Wnioski o wypłatę 500+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną / Jan Graczynski/East News / East News

