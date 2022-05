O świadczenie 500 plus w ramach programu "Rodzina 500 plus" mogą się również ubiegać obywatele Ukrainy. Jakie muszą spełnić warunki? Chodzi o osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutego 2022 roku, uzyskały numer PESEL, założyły w naszym kraju rachunek bankowy i mają polski numer telefonu.

500 plus dla Ukraińców - komu przysługuje?

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde ukraińskie dziecko, które przebywa w Polsce i nie ukończyło 18. roku życia. Pieniądze są przyznawane bez względu na dochody i liczbę dzieci. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, jak i przyznawaniem świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

500 plus dla Ukraińców. ZUS ostrzega

Część Ukraińców już korzysta z 500 plus. ZUS przypomina o jednym istotnym szczególe dotyczącym programu. Jeżeli obywatel Ukrainy opuści Polskę, musi zrzec się świadczenia. Obywatele, którym ZUS wypłaci pieniądze z 500 plus i rodzinnego kapitału opiekuńczego, mają obowiązek poinformować ZUS o wyjeździe z Polski.

Pobieranie pieniędzy mimo utraty prawa do ich pobierania, będzie się wiązało z koniecznością ich zwrotu z odsetkami.

"Trzeba poinformować ZUS"

ZUS zwraca uwagę, że wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1. miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju.

- Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa do wypłat dla rodzin, czyli 500 plus, RKO i żłobkowego. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wnioski wypłaty i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS - przekazała Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, którą cytuje radiozet.pl.

Odkąd na Platformie Usług Elektronicznych ZUS pojawiła się możliwość składania wniosków o 500 plus w języku ukraińskim, zostało zarejestrowanych ok. 318 tys. wniosków o świadczenie, obejmujące ok. 487 tys. dzieci. Taką informację podała Polska Agencja Prasowa.

Wnioski dotyczą obecnego okresu rozliczeniowego obowiązującego do końca maja, jak i następnego, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do maja 2023 roku.

Na te świadczenia mogą liczyć Ukraińcy w Polsce

500 plus to nie wszystko. Ukraińcy mogą również korzystać m.in. z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli kwoty 12 tys. na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce po 23 lutego 2022 roku mogą również starać się o dofinansowania pobytu w żłobku na czas pobytu z dziećmi w naszym kraju.

