Nieznajomi z pociągu. To nie scenariusz komedii romantycznej

8 października Adam podróżował pociągiem Kolei Mazowieckich do Warszawy Centralnej. Jak opisuje w ogłoszeniu, wsiadł na stacji PKP Gocławek i usiadł na czwórce. Na stacji Warszawa Wschodnia przysiadła się do niego dziewczyna, na której widok odjęło mu mowę. Wymienili spojrzenia i uśmiechnęli się do siebie.

Następnie wysiedli na dworcu centralnym około godziny 15:00 i rozeszli się w swoje strony. Adam, gubiąc dziewczynę z zasięgu wzroku, zrozumiał, co stracił. Mężczyzna pobiegł za nieznajomą, lecz nigdzie nie było po niej śladu. Od tamtego czasu wciąż ma nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczy dziewczynę z pociągu.

To nie fabuła filmu romantycznego, a treść ogłoszenia, które od kilku dni krąży po internecie. Jego autor, Adam do dziś nie może przestać myśleć o nieznajomej, którą zobaczył w pociągu. Zdeterminowany mężczyzna postanowił odnaleźć dziewczynę.

Od tygodnia jeżdżę pociągiem tej relacji z nadzieją w sercu, iż dane mi będzie raz jeszcze ujrzeć Ciebie. Trzymam się tej myśli kurczowo napisał w ogłoszeniu.

Ogłoszenie stało się hitem sieci. Adam wciąż poszukuje dziewczyny

Poszukiwania na własną rękę okazały się nieskuteczne. Młody mężczyzna postanowił więc pozostawić wiadomość na słupach ogłoszeniowych w Warszawie. Zdjęcie ogłoszenia, które trafiło do sieci, szybko stało się viralem. Jego autor na górze kartki umieścił swój pseudonim z Instagrama, tak aby nieznajoma z pociągu mogła się z nim skontaktować. Mimo licznych udostępnień i reakcji na post Adam nie odnalazł jeszcze dziewczyny.

Trochę osób się zgłosiło, niestety, żadna z nich nie była Tą, na widok której poczułem się znów jak nastolatek. Natomiast nie poddaję się, mam wiarę w to, że się uda, prędzej czy później napisał wczoraj na swoim instastories.

Internauci są pod wrażeniem. Próbują pomóc w szukaniu nieznajomej

Jak opisał Adam, nieznajoma, która skradła jego serce, miała na sobie szary płaszcz i szare ciepłe podkolanówki. W ręce trzymała książkę.

Internauci postanowili włączyć się w poszukiwania, udostępniając post Adama.

Pod opublikowanym na Facebooku ogłoszeniem pojawiła się lawina komentarzy:

Jezu, tacy faceci jeszcze istnieją? Dusza romantyka.

Wow!!!! Powodzenia chłopaku! Sztos napisane ogłoszenie!

Powodzenia. Ja kiedyś taką sytuację miałem i przepuściłem. A później żałowałem

