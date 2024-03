Główny cel to zachęcenie klientów do zakupu produktów o krótkim terminie przydatności lub defektami, które nie wpływają na ich jakość. To artykuły z każdej grupy asortymentowej, np. warzywa, owoce, drób, ryby, świeże mięso czy produkty chłodnicze. Ulegają przecenie przed upływem terminu przydatności do spożycia lub ze względu na uszkodzone opakowania - są wycofywane w dniu, gdy termin przydatności dobiega końca. Jak informowała kiedyś sieć, przeceny sięgają nawet -70 proc.

Wystarczy przypomnieć sytuację z 2021 roku, kiedy to 1000 ton buraków od rolnika spod Łęczycy nie mogło znaleźć odbiorcy. A to ze względu na mało perfekcyjny wygląd - zamiast prostych, były krzywe. Część warzyw postanowił zakupić właśnie Lidl - do sklepów trafiły po promocyjnej cenie, wynoszącej 0,99 zł/kg. Sieć reklamowała inicjatywę hasłem "Liczy się wnętrze" i podkreślała w komunikatach, że postanowiła je kupić od rolnika, aby przeciwdziałać marnowaniu żywności.

- W skali całego świata dane są jeszcze bardziej niepokojące: 30 proc. żywności, czyli ok. 1,3 miliarda ton, trafia do kosza. Szacuje się, że to dość, by nakarmić 2 mld ludzi. Co więcej, rozkładające się artykuły spożywcze odpowiadają za ok. 8 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Każda tona żywności na wysypisku śmieci emituje do atmosfery 4,2 tony CO2, przyczyniając się do zmiany klimatu - podawał Lidl.