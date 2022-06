Czym jest Agencja Mienia Wojskowego?

Agencja Mienia Wojskowego to agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. Instytucja realizuje zarówno zadania własne jak i zlecone. Do tych pierwszych należy m.in. gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji, obrót, przejmowanie i nabywanie mienia, prowadzenie działalności gospodarczej czy budowanie domów mieszkalnych.

Z kolei zadania zlecone AMW są powierzane przez MON i dotyczą gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych. Należy do nich np. planowanie i realizowanie inwestycji, wydawanie decyzji żołnierzom zawodowym oraz wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych.

Wyprzedaż pojazdów przez AMW

Ostatnio informowaliśmy o tym, że Agencja wyprzedaje nieruchomości. Aktualnie jest przez nią prowadzona również sprzedaż pojazdów z demobilu. Są to samochody osobowe, terenowe, busy i ciężarówki. Na liście znajdują się także pojazdy specjalne, takie jak: ładowarki, samochody asenizacyjne, traktor, dźwig na podwoziu jelcza, wózki widłowe, wózki akumulatorowe, przyczepy oraz łodzie motorowe.

Wśród marek pojazdów, jakie oferuje na sprzedaż AMW, można znaleźć następujące: Mercedes, Daewoo, Fiat, Lublin, Jelcz, Tarpan czy Star. W maju odbyły się już wyprzedaże w Krakowie oraz Szczecinie. Natomiast najbliższa okazja do kupna pojazdów od wojska będzie 26 maja o godzinie 12:30, w Gdyni przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Ceny wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Jak wziąć udział w wyprzedaży?

Aby wziąć udział w przetargu, swoje zgłoszenie należy złożyć minimum jeden dzień przed jego planowaną datą oraz wpłacić wadium w wysokości 10 proc. wartości danego pojazdu. Następnie zwycięzca ma zazwyczaj kilka tygodni na odebranie zakupionego przedmiotu. Pełna oferta AMW, w tym ceny i informacje o stanie technicznym, znajduje się na jej stronie internetowej.

Agencja udostępnia specjalny formularz ofertowy, który powinien zawierać: dane osoby składającej ofertę oraz kontakt do niej, oferowaną cenę netto i warunki zapłaty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu, wymagane oświadczenia i dokumenty, a także upoważnienia do reprezentowania danej osoby w przetargu.

Określone są również zasady dotyczące zapakowania oferty. Powinno być to zrobione w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opisanej tak, aby jednoznacznie to na jej charakter i przeznaczenie. Na niej z kolei powinno znajdować się imię i nazwisko oraz adres osoby składającej ofertę, nazwa i adres organizatora przetargu oraz jego symbol wraz z adnotacją, aby nie otwierać koperty do jego czasu.

***

