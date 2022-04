Aida to ormiańska wizjonerka, która od początku lat 90. mieszka w Polsce. Od wielu lat dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości, publikuje również motywujące wpisy w swoich mediach społecznościowych. Jasnowidzka cieszy się uznaniem wśród wielu Polaków - chodzi nie tylko o to, że jej przepowiednie się sprawdzają, ale i to, że zawierają cenne wskazówki.

Ważne przesłanie Aidy

Jasnowidzka Aida tym razem skupiła się na okazywaniu wsparcia innym. Wizjonerka przekazała ważną radę dotyczącą bliskich relacji. Zwraca uwagę na to, jak powinniśmy postępować, by nie przekraczać granic.

- Bądź empatyczny nie tylko dla świata i innych ludzi, ale również dla siebie Otwierając szeroko drzwi swojego serca i duszy, pamiętaj o granicy. Poświęć czas, ale nie poświęcaj siebie. Przytul, ale nie duś - napisała w swoim poście na Instagramie Aida.

Aida o empatii

Jasnowidzka podkreśla, że chociaż bycie empatycznym jest dobrą cechą, to nie powinniśmy z tym przesadzać. Zdarzają się dni, gdy staramy się pomóc komuś, chociaż ta osoba nie prosi o żadne rady. Jak wynika z wpisu Aidy, zdrowa empatia opiera się przede wszystkim na poszanowaniu granic.

Dlatego znana wizjonerka dodaje: - Daj z siebie tyle, by człowiek był w stanie to udźwignąć, żeby Twoja pomoc, troska i wrażliwość nie była dla niego i Ciebie ciężarem.

"Bardzo mądre", "Dzisiaj wieczorem odsłuchiwałam naszej sesji. Pomyślałam... rady Aidy są takie mądre. Wracam do domu ze spaceru, zaglądam na Instagrama, a tu takie piękne słowa", "Jak zawsze idealnie napisane", "Jakie piękne słowa, dotarły prosto do mego serca. Niekiedy jeszcze dla mnie trudne w realizacji, ale zmierzam do moich drzwi" - to tylko niektóre z komentarzy internautów pod opublikowanym przez Aidę wpisem.

Jasnowidzka i piosenkarka

Aida jest znana również jako piosenkarka. W studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej nagrała swoją pierwszą piosenkę "Za Tobą szalałam" i zrobiła wokalizację Jackowi Wójcickiemu do utworu "Meshuge". Piosenki znalazły się na płycie Katarzyny Gärtner "Czar korzeni".

Aida w 2000 roku wydała singel z utworem "Kiedy Cię kocham". Swoją pierwszą solową płytę słynna wizjonerka nagrała w 2001 roku. Pojawiły się na niej kompozycje artystki i utwory oparte na motywach ormiańskich i gruzińskich. Kolejny album zatytułowała "Nagie myśli".

Aida o darze jasnowidzenia

Jednak to nie muzyka przyniosła Aidzie ogromną popularność, a nadprzyrodzone zdolności. Jak zaznacza w wywiadach, umiejętność jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci.

- Moja babcia Anna pracowała jako jasnowidz, widziała bardzo dużo losów. W niektórych sytuacjach robiła to wprost. Ja czasami czuję cudzy ból na sobie, czasem wydaje mi się, że widzę daną osobę rozebraną. Widzę, które miejsce potrzebuje wsparcia i pomocy - powiedziała w programie TVN Style "Miasto Kobiet" Aida.

