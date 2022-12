Aida już wie, jaki będzie 2023 rok. Apeluje do Polaków: "Mamy 31 dni"

To jest miesiąc wspominania i planowania, ale planowanie w jakim sensie? Żeby sprawdzić, co nas uwiera - but, który ciśnie, musimy go zdjąć. Jeśli but jest za duży, to nie twój. Musisz zastanowić się, w jakich butach twoje stopy się czują najprzyjemniej, najbezpieczniej, bo przed nami droga, którą jest życie, a przez życie trzeba iść w komforcie