Aida Kosojan-Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 53,7 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a nawet uspokaja.

Kilka dni temu Aida połączyła się z fanami "z trasy", by przypomnieć, że każdy dzień jest dobry, by powiedzieć komuś bliskiemu, jak jest dla nas ważny i jak wiele dla nas znaczy. W kolejnych dniach opublikowała ważny post, przekonując, że lipiec to miesiąc wyjątkowy i warto go dobrze wykorzystać. Teraz zaskoczyła natomiast fanów fryzjerską metamorfozą.

Instagram Post Rozwiń

Aida Kosojan-Przybysz zachwyca metamorfozą. "Nasz anioł" - piszą fani

Aida Kosojan-Przybysz wrzuciła na Instagrama uroczy filmik, na którym pozuje w nowej odsłonie - bez makijażu i w skręconych naturalnie włosach.

Deszcz i słońce w tańcu :) Wakacje w Gruzji

- napisała, a później wyjaśniła w filmiku:

Trochę deszczu, trochę wilgoci i wyglądam tak. Fryzjer to jest deszcz i klimat gruziński.

Fani natychmiast zasypali Aidę komentarzami:

- "Ale cudnie wyglądasz", "Jaka pani piękna", "Nasz anioł", "Cudne . Ja mam proste jak druty . Cudne, cudne, cudne", "Dzień dobry, wygląda Pani pięknie. Zazdroszcze kręconych włosów. Miłego wypoczynku" - piszą zachwyceni.

A jak wam podoba się Aida w takim wydaniu?

Instagram Post Rozwiń

