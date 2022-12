Aida zwróciła się do Polaków. Padły ważne słowa

Życie i styl

Dołącz do nas:

Wizjonerka Aida po raz kolejny zwróciła się do Polaków za pośrednictwem Instagrama. Tym razem słynna jasnowidzka podzieliła się ważnym apelem. Jej słowa dają do myślenia, na co zwrócili uwagę internauci. „Każdy powinien mieć to napisane na lustrze” – komentują.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz powraca z ważnym przesłaniem. Warto się z nim zapoznać / Krzysztof Kuczyk / East News