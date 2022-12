Świąteczna sesja Sylwii Bomby podzieliła internautów. "Kiedy retusz wejdzie za bardzo"

Sylwia Bomba to prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych. Ulubienica widzów znana z programu "Googlebox. Przed telewizorem" chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym w sieci. Tym razem opublikowała urocze zdjęcia z sesji świątecznej, do której zapozowała z córką. Nowe fotografie nie wszystkim fanom przypadły jednak do gustu...

Zdjęcie Sylwia Bomba opublikowała zdjęcia ze świątecznej sesji. Urocze kadry nie przypadły wszystkim fanom do gustu / Piotr Molecki/East News / East News