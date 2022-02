Jak ustrzec się przed włamaniem? Z pewnością nie zawsze jest to możliwie, jednak policja zaleca zaostrzoną czujność. Złodzieje i włamywacze w ostatnich latach grasują coraz częściej. Wybierają domy, które wydają się niezabezpieczone. Przed kradzieżą obserwują domostwo i w ten sposób poznają plan dnia jego mieszkańców. Znaczą posesje, które wydają im się najłatwiejszym celem, a gdy właścicieli nie ma w pobliżu - włamują się i okradają mieszkanie z kosztowności.

Poznanie metod działania przestępców pozwala zdobyć nad nimi przewagę. Gdy wiemy, jak włamywacze znaczą domostwa, możemy zabezpieczyć się przed kradzieżą, stosując dodatkowe środki ostrożności.

Jak złodzieje znaczą mieszkania? To najczęstsze metody

Taśma klejąca na zamku od drzwi

Złodzieje często wybierają mieszkania, które wydaję się im się przez długi czas puste. Gdy upewnią się, że właściciela nie ma w domu, przystępują do realizacji planu. Wcześniej często zaklejają przeźroczystą taśmą klejącą zamek do drzwi. To dla nich test: jeśli po kilku dniach zamek nadal jest zaklejony, wiedzą, że nikt nie próbował dostać się do środka. Czasami do mieszkania dostajemy się bocznym wejściem, jednocześnie nie sprawdzając wejścia głównego - to podstawowy błąd!

Jeśli nie chcesz paść ofiarą włamania, obserwuj zamki. Podczas nieobecności koniecznie, poproś o to znajomych lub sąsiadów!

Wygląd wycieraczki

Włamywacze uważnie obserwują otoczenie domu. Interesują ich zwłaszcza drzwi i okna, ponieważ to przez nie dostają się do środka. Jeśli codzienne wracając z pracy, odkładasz buty przed drzwiami w tym samym miejscu, dajesz złodziejom wskazówkę, o której mogą cię zastać. Zmieniaj nawyki.

Czasami zdarza się również, że włamywacze celowo brudzą wycieraczki - oceniając, czy domownicy regularnie sprawdzają wejście - czy są czujni.

Monety lub ulotki na wycieraczce

To jedna z podstawowych metod działania złodziei. Włamywacze pozostawiają na wycieraczkach lub w drzwiach ulotki. Później co jakiś czas sprawdzają, czy właściciel podniósł je i zabrał. W ten sposób poznają jego plan dnia i są w stanie stwierdzić, w jakich godzinach wraca do mieszkania.

Jeśli pod twoimi drzwiami regularnie pojawiają się ulotki, powinieneś mieć się na baczności. Oczywiście nie zawsze jest to sygnał, że domostwo zostało oznaczone przez włamywaczy - kontrola jednak jest jak najbardziej wskazana.



Obawiasz się, że twoje mieszkanie jest obserwowane? Nie zwlekaj, działaj!

Jeśli masz podejrzenia, że twój dom jest obserwowany przez włamywaczy, powinieneś skontaktować się z policją. Możesz zrobić to na trzy różne sposoby: osobiście - na najbliższym posterunku, telefonicznie lub mailowo.

Jeśli korzystasz z ostatniej opcji, musisz pamiętać, by twoje zgłoszenie zawierało: adres domostwa, które może być obserwowane przez złodziei, twoje dane i dane kontaktowe, a także opis zdarzeń, które sprawiły, ze nabrałeś podejrzeń. Policja po takim zgłoszeniu powinna częściej patrolować okolicę - to z reguły odstrasza przestępców.



