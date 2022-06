Zmiana pogody zaczęła się już we wtorek. Burze zapowiadano we wschodnich i centralnych województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim. Dla tych regionów prognozy zagrożeń pierwszego stopnia mogą obowiązywać nieprzerwanie do piątku.

Burze z gradem i silny deszcz. IMGW ostrzega!

W środę i czwartek przelotnie popada. Miejscami wystąpią również burze, podczas których ponownie może wystąpić grad. W środę na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce raczej bez opadów. Temperatura od 19°C do 25°C, cieplej na Rzeszowszczyźnie 27°C, a najchłodniej miejscami nad morzem i na obszarach podgórskich - od 15°C do 19°C. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek przelotne opady deszczu tylko na północy i południowym wschodzie kraju. Na Mazurach i Rzeszowszczyźnie możliwe burze. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Temperatura od 23°C do 27°C, nad morzem i lokalnie na obszarach podgórskich od 18°C do 20°C.

W sobotę przelotny deszcz na Pomorzu i na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Bardzo ciepło. Temperatura od 25°C do 30°C, chłodnej na północy kraju i lokalnie w górach: od 18°C do 24°C - informuje IMGW.

Ubezpieczenie od burzy i gradu: czy ubezpieczenie auta obejmuje gradobicie?

Wraz z informacjami o burzach z gradem zaczynamy drżeć o naszą własność - domy czy samochody. Grad może bowiem skutecznie zniszczyć nie tylko uprawy, ale również szyby czy samochodową karoserię. Wówczas wielu z nas zadaje sobie pytanie: czy ubezpieczenie auta obejmuje gradobicie?

Wraz z ostrzeżeniem o burzach warto zastanowić się w jaki sposób złe warunki atmosferyczne zagrażają naszemu samochodowi. Uszkodzenia, powstałe w wyniku zalania samochodu, zmniejszają bezpieczeństwo, a wymiana zalanych podzespołów jest często koniecznością. Jej koszt to nawet 20 tys. zł. Usunięcie jednego wgniecenia, wywołanego przez spadające bryłki lodu, to około 50 złotych. W przypadku wielu wgłębień naprawa kosztować może nawet kilka tysięcy złotych.

Niestety, obowiązkowa polisa OC nie pokryje strat związanych z gradobiciem. Taką ochronę zapewnić może wyłącznie polisa AC. Autocasco zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku zniszczenia samochodu, spowodowanego zgubnymi skutkami załamań pogodowych, takich jak między innymi gradobicie, które może całkowicie zniszczyć karoserię auta. Co ważne, posiadacz AC zobowiązany jest do zapobieżenia, w miarę możliwości, wystąpieniu szkody.

