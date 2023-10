Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne 2023 w Polsce. Już w niedzielę 15 października obywatele będą mogli zagłosować na wybranych przez siebie kandydatów do sejmu i senatu, a także odpowiedzieć na kilka pytań w referendum.

Alerty RCB w sprawie wyborów

Wybory to również okazja dla hakerów czy oszustów, aby wprowadzać ludzi w błąd i rozsyłać fałszywe informacje. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do Polaków krótki komunikat z prośbą, żeby na to uważać.