Choć kieliszek wina lub szklanka piwa spożywane raz na jakiś czas, nie powinny wywrzeć trwałego wpływu na pracę naszych narządów, nie można zapominać, że alkohol etylowy zawsze obciąża wątrobę i ma działanie uzależniające. Nadużywanie alkoholu prowadzi do ryzyka poważnych chorób, życiowych kłopotów, a nawet zgonu.



Alkohol źle wpływa głównie na pracę wątroby i żołądka, gdyż właśnie one odgrywają największą rolę w trawieniu etanolu. Nadużywanie napojów wyskokowych może prowadzić do wrzodów, żylaków przełyku, refluksu i przewlekłych nudności. W najbardziej zaawansowanych przypadkach także do marskości wątroby, która zaś prowadzi do śmierci.

Które alkohole szkodzą najbardziej wątrobie?

Największym wyzwaniem dla naszej wątroby są alkohole o wysokiej zawartości etanolu. A więc przede wszystkim różne "wynalazki dziadka", samogony, ale także whisky, burbon, absynt, czysta i smakowa wódka, śliwowica, koniak. Wino i piwo jest rozkładane w naszym organizmie łatwiej — o ile oczywiście nie wypijamy zbyt dużych ilości tych płynów.

Co pić, żeby nie mieć kaca?

Żeby nie mieć kaca, najlepiej nie pić alkoholu w ogóle. To sposób, który daje 100-procentową pewność dobrego samopoczucia dnia następnego. Jeżeli jednak udajemy się np. na imprezę, na której zamierzamy spożywać alkohol, najlepszą radą jest spożycie bogatego w tłuszcze posiłku, picie dużych ilości wody w trakcie wieczoru i pozostanie wiernym jednemu rodzajowi trunków alkoholowych — mieszanie najczęściej źle się kończy.

