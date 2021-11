Lanie wosku, wróżby, ścieżki z butów czy karteczki z imionami - tradycja świętowania imienin Andrzeja, czyli popularnych Andrzejków powoli zanika. Jednak nadal są tacy, którzy z tej okazji chcą się spotkać, chociażby w małym gronie.

W 2020 wszystkie tego typu plany skuteczne zablokowała pandemia i II fala, przez którą na kilka miesięcy cały kraj został kategorycznie zamknięty, łącznie z lokalami gastronomicznymi, w których dotychczas często urządzano andrzejkowe zabawy.

Zabronione były także imprezy powyżej określonej liczby osób - najpierw obowiązywał limit 20, a potem jedynie 5 gości spoza gospodarstwa domowego. Zdarzały się przypadki interwencji policji i wystawiania mandatów osobom organizującym i biorącym udział w spotkaniach, na których limity te były przekroczone.

Reklama

Jak to jest w tym roku? Chociaż dzienne liczby zakażeń są zbliżone do tych z listopada 2020, rząd nie zdecydował się na tak daleko idące kroki.

Zdjęcie Obostrzenia różnią się w zależności od tego, gdzie chcemy zorganizować spotkanie / Adrian Slazok/REPORTER / East News

Jak czytamy na rządowych stronach, jeżeli chcemy zorganizować Andrzejki w lokali, to "w imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maks. 150 osób. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)". Mało tego, limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Jeśli chodzi o spotkania organizowane w prywatnym mieszkaniu czy domu, nie obowiązują nas rzecz jasna regulacje dotyczące rozmieszczenia stolików czy zachowania dystansu. Nie oznacza to z drugiej strony, że nie powinniśmy dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, uważać na siebie i chronić przed ewentualnym zakażeniem.

Przeczytaj także:



Andrzejki 2021. Kiedy i jak je obchodzić?