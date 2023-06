Spis treści: 01 Anna Popek na Instagramie

02 Anna Popek łapie promienie słońca w kusej sukience

Anna Popek to jedna z największych gwiazd Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie widzowie mogą ją oglądać również w "Pytaniu na śniadanie". Dziennikarka wróciła do programu po kilkuletniej przerwie, jednak ta decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami niektórych widzów.

W jednym z wpisów na Instagramie prezenterka postanowiła na nie odpowiedzieć.

- Część komentarzy dotyczących mojego powrotu do "Pytania na śniadanie" czytałam z ciekawością, rozbawieniem i smutkiem. Zwłaszcza te, które kazały mi "ze sceny zejść" albo "znać swoje miejsce" - np. przy bawieniu wnuków, albo że jestem za stara do lekkiej formuły porannego programu - pisała.

Reklama

- Zastanawiałam się nad tym, czy autorom komentarzy też ktoś kiedyś zakazał pracy ze względu na wiek? Też ktoś kiedyś nie pozwolił dzielić się z innymi zbieraną przez lata wiedzą i doświadczeniem? Też ktoś powiedział, że zmarszczki dyskwalifikują? A co z profesjonalizmem? Co z tymi cechami, które rozkwitają w człowieku w miarę upływu czasu takimi jak cierpliwość, wyrozumiałość, opanowanie i spokój? Są już niepotrzebne? - zwróciła się do widzów pod koniec maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia". Barbara Kurdej-Szatan o Straży Granicznej, hejcie, boreliozie i nowych premierach filmowych INTERIA.PL

Zobacz też: "Zmarszczki dyskwalifikują?". Anna Popek zwróciła się do widzów "Pytania na śniadanie"

Anna Popek na Instagramie

Instagram Post Rozwiń

Anna Popek prężnie działa również na Instagramie. Profil gwiazdy TVP wypełniają kadry odsłaniające kulisy życia zawodowego czy prywatnego, przemyślenia gwiazdy na różne tematy, jak i fotografie dokumentujące jej podróże po świecie. Publikacje cieszą się sporym zainteresowaniem internautów, a dziennikarka może liczyć na pokaźne grono komplementów.

Prezenterka chętnie prezentuje również swoje stylizacje, w których zazwyczaj prezentuje się obłędnie. Gwiazda zna się na trendach i do perfekcji opanowała ich połączenie z eleganckimi elementami garderoby. Od czasu do czasu dziennikarka lubi też podkreślić swoją zgrabną sylwetkę i od czasu co nieco odsłonić.

Zobacz też: Anna Popek lansuje gorący trend. Od różowego garnituru trudno oderwać wzrok

Anna Popek łapie promienie słońca w kusej sukience

Instagram Post Rozwiń

Tak było i tym razem. Anna Popek zaprezentowała się w długiej, czarnej sukience, która odsłoniła to i owo. Krój sukienki pozwolił wyeksponować ramiona, dekolt i nogi. Prezenterka dobrała do sukienki okulary przeciwsłoneczne i klapki na obcasie. W takiej stylizacji łapała promienie słońca, a do najnowszych zdjęć pozuje niczym rasowa modelka!

Przy okazji prezenterka "Pytania na śniadanie" podzieliła się też pewnym sekretem.

- W pogodową kratkę tegoroczny czerwiec, łapiemy więc chwile słońca, gdy tylko się da!

Poczuć ciepło promieni na twarzy jest tak przyjemnie... Najlepiej i najzdrowiej do 11.00 i po 16.00 - tak mówią dermatolodzy. Wtedy słońce nie niszczy naszej delikatnej skóry - napisała na Instagramie.

- Poza tym nosimy czapeczkę z daszkiem albo parasolkę, która zresztą swoją nazwę zawdzięcza pierwotnej funkcji czyli ochronie przed słońcem. No i krem z filtrem. Wśród polskich kosmetyków jest w czym wybierać. Ja w mieście najczęściej używam 20-tki. A Wy jak latem dbacie o cerę? - zwróciła się do fanów.

Zobacz też: Małgorzata Kożuchowska już to nosi. 5 stylizacji idealnych na lato w mieście

***