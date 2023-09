Księżna Kate odwiedziła wyjątkowe miejsce

Księżna Kate odwiedziła AW Hainsworth, rodzinny młyn, który w 1958 roku kupił firmę jej prapradziadka, William Lupton & Co. AW Hainsworth wykonał szkarłatne tuniki dla gwardzistów pełniących służbę podczas koronacji zarówno królowej Elżbiety II w 1953 r., jak i króla Karola III w maju.

Podczas wizyty księżniczka spotkała się z wieloma praktykantami firmy oraz ich mentorami, którzy przekazują specjalistyczną wiedzę na temat tradycyjnych maszyn i technik, które są nadal stosowane.

Catherine pokazano także laboratorium, które firma wykorzystuje do opracowywania najnowocześniejszych innowacji i rozwoju produktów.

Żona księcia Williama od dawna pasjonuje się znaczeniem przemysłu tekstylnego i podczas swojej wycieczki mogła dowiedzieć się o nim więcej. To była dla niej wyjątkowa okazja do poznania swojej rodzinnej historii i do wysłuchania pracowników tego niezwykłego miejsca.

Podczas wizyty księżnej Kate trudno było oderwać od niej wzrok nie tylko z powodu jej zaangażowania i pasji do wykonywania swoich obowiązków, ale także ze względu na jej strój.

Księżna Kate przybyła do fabryki tekstyliów w pięknym, oliwkowozielonym garniturze od domu mody Burberry. Nieco biurowy, a jednocześnie szykowny styl szybko staje się znakiem rozpoznawczym Kate.

Królewska ekspertka ds. stylu, Mirandą Holder, w rozmowie z "Hello! Fashion" wyjaśniła, dlaczego Kate nagle zaczęła pojawia się tylko w garniturach. Tylko we wrześniu księżna Kate wystąpiła aż w siedmiu zestawach szytych na miarę.

"Wizerunek księżnej Kate zdecydowanie nabrał bardziej biznesowego charakteru, odkąd została księżną Walii. Jej poważniejsza garderoba odzwierciedla powagę roli, którą obecnie przyjęła" wyjaśniła Miranda.

Zmiana jej garderoby absolutnie nie jest przypadkowa. Poddani już nie widzą jej jako "dziewczyny z sąsiedztwa" w zwiewnych sukienkach, ale poważną, przyszłą królową, która orientuje się w państwowych sprawach i podchodzi do nich całkowicie poważnie.

Zakładając garnitury księżna Kate pokazuje zdaniem Mirandy Holder szacunek do rozwijającego się w Wielkiej Brytanii biznesu i pragnie wspierać przedsiębiorców w swoim kraju.