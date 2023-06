Anna Popek pozuje nad basenem

Życie i styl Alessandra Ambrosio eksponuje szczupłą sylwetkę. Aż trudno uwierzyć w jej wiek Anna Popek aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje fanom urywki codzienności. Nie brakuje zdjęć z pracy, czy też z domowego zacisza. Dziennikarka niemal na każdym kroku jest pod postami zasypywana miłymi słowami. Na zainteresowanie ze strony płci przeciwnej zdecydowanie nie może narzekać.

Na instagramowym profilu Anny Popek pojawiło się wakacyjne zdjęcie znad basenu. Dziennikarka zapozowała w stroju kąpielowym, na który zarzuciła plażową narzutkę. Internauci wręcz nie mogli oderwać wzroku od nowego posta. Dokładnie wyeksponowane nogi zdecydowanie przyciągały ich uwagę. W komentarzach nie kryli zachwytu. "Pani Anno, Pani jest synonimem kobiecości, elegancji, klasy, urody i stylu. Jest Pani wspaniała. Wszystkiego najlepszego", "Bogini", "Jak zwykle piękna" - pisali na Instagramie.

Anna Popek apeluje do internautów

Anna Popek pod instagramowymi postami dość często dzieli się swoimi przemyśleniami i chętnie zwraca się do fanów. W ostatnim czasie nawiązała m.in. do zakończenia roku szkolnego, a także przypomniała, jak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna. Wcześniejsze posty zdecydowanie przypadły do gustu obserwatorom Anny Popek i spotkały się z ich sporym odzewem.

Tym razem Anna Popek publikując zdjęcie znad basenu, postanowiła zaapelować do internautów o rozwagę oraz rozsądek na wakacjach. Dziennikarka poruszyła kwestię bezpieczeństwa nad wodą. "Wakacje już się rozpoczęły i takie upalne dni jak dziś, dopiero przed nami. Woda daje nam relaks, ochłodę, wypoczynek, radość. Ale także zabija. Proszę, uważajcie na siebie - uczcie się pływać, podchodzicie do wody z szacunkiem, spokojem i na trzeźwo! Chcę, żebyśmy spotkali się po wakacjach w pełnym składzie" - napisała dziennikarka.

