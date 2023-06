Teresa Werner zachwyciła fanów. Gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie.

Odważne zdjęcie Teresy Werner. Królowa śląskich szlagierów sporo odsłoniła

Werner pozuje w kostiumie kąpielowym, który sporo odsłonił i podkreślił zgrabną figurę piosenkarki.

- Ach, jak gorąco! W upalne dni najlepiej schłodzić się w wodzie - napisała na Instagramie.

Odważny kadr wywołał niemałe poruszenie wśród fanów.

"Racja pani Teresko. Piękne zdjęcie", "Pięknie pani wygląda", "Fantastycznie wyglądasz", "To prawda Pani Tereniu. Życzę wspaniałego wypoczynku i miłego relaksu", "Super się pani prezentuje" - internauci wprost zasypali wokalistkę komplementami. Opublikowane przez gwiazdę zdjęcie pochodzi z klipu do utworu "Oczy twe".

Teresa Werner: diwa śląskiej piosenki

Teresa Werner obecnie należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Na liście jej najbardziej znanych utworów znajdują się m.in. "Dała bym ci dała", "Serce gorące", "Miłość jest piękna" czy "Szczęśliwi we dwoje".

Chociaż solową karierę zaczęła dość późno, na koncie ma obecnie ponad 6 albumów i kilkadziesiąt teledysków. Fani uwielbiają jej twórczość, ale i pozytywne nastawienie do świata.



Teresa Werner debiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", w którym śpiewała ponad 32 lata, będąc najdłużej występującą artystką. Solową karierę rozpoczęła w 2011 roku, a jej pierwszy album "Spełnić marzenia" uzyskał status platynowej płyty.

Dwa lata później Wyższa Rada Ekspertów Międzynarodowego Intelektualnego Społeczeństwa Niezależnego Międzynarodowego PEN CLUBU odznaczyła wokalistkę tytułem doktora honoris causa, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla kultury polskiej".

Od października 2020 roku Werner prowadzi program "Koncert życzeń z Teresą Werner". W tym samym roku wydała swój ostatni album "Sekret miłości". Prywatnie Teresa Werner jest żoną Wiesława, a z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę.

Teresa Werner zachwyca na Instagramie

Teresa Werner jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 116 tys. osób. "Królowa śląskich szlagierów" chętnie publikuje zdjęcia, do których pozuje w rozmaitych stylizacjach. Większość z nich budzi spore poruszenie fanów, którzy zachwycają się jej wyglądem i sylwetką. Część internautów w komentarzach recenzuje koncerty Werner i kieruje do artystki wiele miłych słów. Trzeba przyznać, że tacy fani to prawdziwy skarb!

