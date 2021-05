Antystresowa apteczka

Nerwice lękowe, depresje i obniżenie nastroju, to poważny problem społeczny, który szczególnie nasilił się w czasie pandemii. Zanim z naszymi dolegliwościami trafimy do specjalisty, warto wzmocnić organizm od wewnątrz zaglądając do ziołowej apteczki. Szczególnie wiosną, gdy lecznicze rośliny są dostępne dosłownie na każdej łące.

Zdjęcie Ziołowe leki uspokajające znane są od stuleci / 123RF/PICSEL

Reklama

Czasem zaczyna się od lekkiej paniki w kolejce do sklepu. Brak oddechu, ucisk w klatce, czy drżenie rąk trudne do opanowania. Mogą pojawić się napady gniewu, a potem wyrzuty sumienia wobec bliskich. Stres w pracy, który sprawia, że nieustannie zdarza nam się nawalać z kolejnymi projektami. Wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają, jednak gdy czujesz, że to coś więcej niż jednorazowy wypadek koniecznie zasięgnij rady specjalisty. Czekając na termin, nie zaszkodzi gdy sięgniesz po któryś z naturalnych środków łagodzących napięcie psychiczne.

Nie tylko melisa

Reklama

Oprócz popularnych herbatek z melisy, warto rozejrzeć się za innymi dobroczynnymi ziołami. Takim preparatem jest na przykład popularny dziurawiec. Łagodzi stres i obniża napięcie, a dodatkowo dobroczynnie działa na nasz układ pokarmowy. Jeżeli w wyniku długotrwałego stresu mamy problemy ze snem, warto na godzinę przed pójściem do łóżka napić się naparu z rumianku. Rumianek ma kojące i wyciszające działanie, jest łatwo przyswajalny i pomaga bezproblemowo zasnąć.

Niektórych preparatów warto poszukać w sklepie zielarskim. Specyfiki takie jak korzeń żeń szenia, chętnie stosowane w medycynie chińskiej znajdziemy w formie tabletek lub gotowych preparatów. Kompletując antystresową apteczkę, warto pamiętać też o witaminach. Szczególnie suplementacja tych, z grupy B, ma zbawienny wpływ dla naszej psychiki.

Zdjęcie Rożeniec górski to mało znana roślina łagodząca stres / 123RF/PICSEL

Tajemnica arktycznych korzeni

W sklepie z ziołami także dostępny będzie Rożeniec górski, znany też pod nazwą "korzeń arktyczny". Ta tajemnicza roślina, rosnąca w górach północnej półkuli zaskakuje swoimi właściwościami. Oprócz antydepresyjnych właściwości i widocznego wpływu na poziom stresu, zdaniem naukowców korzeń arktyczny może zapobiegać także chorobie Alzheimera.

***

Zobacz także: