Apokalipsa Abrahama: Kościół jej nie uznaje. Co zawiera ten tekst?

Życie i styl

Apokalipsa Abrahama to nazwa jednego z apokryfów, który nie wszedł do kanonu Starego Testamentu. Co zawiera tekst, którego ani chrześcijanie, ani żydzi nie chcą uznać za natchniony? Dziesięć znaków końca świata, to tylko jeden z wielu interesujących fragmentów.

Zdjęcie Abraham składa w ofierze swojego syna — Izaaka, "Biblia Medieval Romanceada", 1925 r. / Universal History Archive/ Universal Images Group / Agencja FORUM