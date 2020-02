Areta Szpura: Świat zmienia się tak, że człowiek może nie dać rady w nim przeżyć

Jedna z bardziej rozpoznawalnych aktywistek ekologicznych, Areta Szpura, w czekającym nas ekologicznym zagrożeniu, widzi szansę. - Może musi zabraknąć wody w kranie, żebyśmy uwierzyli, że jest naprawdę źle - zastanawia się była projektantka mody.

Zdjęcie Areta Szpura od kilku lat zajmuje się ekologią i przyszłością planety /Tadeusz Wypych /Reporter

Areta Szpura, jeszcze osiem lat temu, odnosiła sukcesy w branży modowej. Po czym dokonała gigantycznej zawodowej transformacji. Gdy poznała cenę, jaką Ziemia płaci za masową produkcję ubrań, zainteresowała się ekologią.



- Pierwszym krokiem, jaki podjęłam było zaprzestanie kupowania ubrań. Całe życie spędziłam w branży modowej i chyba to mnie najbardziej dotknęło. Zaczęłam taki swój własny projekt, który nazwałam "333" - przez trzy miesiące nosiłam jedynie 33 ubrania i zobaczyłam, jak inaczej się żyje z mniejszą ilością rzeczy w szafie. Po tym nie byłam w stanie wrócić do poprzedniej objętości swojej garderoby - wspomina Areta Szpura.

Później, jak dodaje, pojawiła się metalowa butelka na wodę, choć bardziej przemawiały za tym względy praktyczne. Wyprzedzając nieco trend ekologicznego podróżowania, zdecydowała się ograniczyć dalekie wojaże. Odległe zakątki świata zamieniła na polskie zakamarki, a samolot zamieniła na pociąg.

- Przestałam latać w różne miejsca na świecie, staram się podróżować lokalnie, pociągiem i zwiedzać okolice. Znam doskonale świat, a nie znam tak dobrze własnego kraju - przyznaje. Swoją postawą udaje się jej zarażać innych, żartuje, że przyjaciele czasem nazywają ją ekopatrolem.

- Myślę, że moi znajomi też powoli zaczynają się wstydzić kupowania w sieciówkach, zaczynają zauważać pewne zależności, co zapewne wpłynie również na zmianę zachowań. Cieszą się, kiedy kupią coś w lumpeksie, z drugiej ręki, organizujemy wiele wymian garderoby. To jest nie tylko dawanie dobrego przykładu, ale, co istotne, pokazywanie alternatywy - zapewnia.