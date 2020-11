Artyści i ekscentrycy – ciekawostki z ich życia

Byli artystami największego formatu. Żyli sztuką i tworzyli z pasją. Nie bali się krytyki, bo wiedzieli, że są najlepsi. Czego nie wiemy o życiu i twórczości Pabla Picasso i Salvadora Dali? Warto sprawdzić.

Zdjęcie Nikt na świecie nie był bardziej płodnym malarzem niż Picasso /123RF/PICSEL

W zasadzie Picasso nazywał się Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. To nazwiska i imiona świętych i krewnych, po których je odziedziczył.

Kiedy się rodził, położna myślała, że jest martwy. Pierwszym słowem, które wypowiedział, nie było "mama" czy "tata", ale..."ołówek". Gdy Pablo miał 13 lat, jego ojciec, który zajmował się sztuką, porzucił malowanie, bo stwierdził, że syn jest już lepszy od niego.

W ciągu 78 lat życia, artysta stworzył 13.5 tys. obrazów i projektów, 100 tys. rycin, 34 tys. ilustracji do książek oraz 300 rzeźb i ceramik. To daje ogólną liczbę 147.800 dzieł sztuki i póki co, nikt na świecie nie pobił tego rekordu.



Z muzeów w Holandii, Grecji i Francji zaginęło lub zostało skradzionych 1.147 obrazów Picassa. Jego najdroższe dzieło "Kobiety Algieru" sprzedano w 2015 za ponad 179 mln dolarów.



Malarz był w związkach z wieloma kobietami, dwukrotnie jego wybranki były o 40 lat młodsze od niego. Zmarł w 1973 roku, w wieku 91 lat. Cztery lata po jego śmierci kochanka Picassa powiesiła się z żalu, a ostatnia żona - Jacqueline - zastrzeliła się 9 lat później.



Artysta pozostawił po sobie pięć domów, 4.5 mln dolarów w gotówce i 1.3 mln dolarów w złocie oraz pokaźną liczbę akcji i obligacji. Podział majątku pomiędzy żony, kochanki, dzieci małżeńskie i uznane, zajął sześć lat. Miał czworo dzieci, Paula, Mayę, Claude’a i Palomę, z trzema kobietami.



Paloma Picasso jest jego najmłodszą, a zarazem najbogatszą córką, której majątek wycenia się na 600 mln dolarów. Fortuna ta nie tylko pochodziła ze spadku po ojcu, ale została zgromadzona w wyniku jej wieloletniej kariery w branży modowej i dizajnerskiej.



Znane cytaty artysty



Picasso słynął nie tylko ze swojej twórczości malarskiej. Jego słowa stały się złotymi myślami, chętnie cytowanymi przez innych. Oto niektóre z nich:

"Kiedy byłem dzieckiem, moja mama mi mówiła, że jeśli byłbym żołnierzem, to zostałbym generałem, a jeśli księdzem, to zostałbym papieżem. Zamiast tego zostałem malarzem i skończyłem, jako Picasso."



"Sztuka zmywa z duszy kurz codziennego życia."



"Sztuka to kłamstwo, które pozwala nam zrozumieć prawdę"