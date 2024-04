Firma Auchan wydała w ostatnich dniach aż trzy nowe komunikaty o wycofanych produktach , które były w ofercie sieci sklepów. W pierwszym komunikacie czytamy, że Auchan na prośbę dostawcy wraz z Inspekcją Sanitarną, została zobligowana do wycofania produktu "Grapefruit Pomelo" , z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu jednego z pestycydów .

"Konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię w/w produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu , w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany " - informuje Auchan.

Kolejnym, wycofanym produktem przez Auchan, jest "Galaretka w cukrze 180g" . Kod kreskowy wadliwego produktu, to 5904215171331 , a data przydatności: 18.06.2024.

W tym przypadków klienci, którzy zakupili wycofany produkt, również proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany.

Sieć sklepów Auchan apeluje, by nie spożywać wycofanych ze sprzedaży produktów

Powyższe produkty zostały wycofane ze sprzedaży z uwagi na niewłaściwe wyniki fizykochemiczne. Auchan apeluje do klientów, którzy nabyli te produkty, by ich nie spożywali, wyrzucili lub zwrócili do sklepu, w którym zostały zakupione. Auchan zwróci za nie pieniądze.