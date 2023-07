Łamigłówki i zagadki logiczne zyskują na popularności nie tylko ze względu na to, że dostarczają rozrywki. Takie zadania ćwiczą mózg i sprawiają, że w reaguje on szybciej, jest sprawny a osoba trenująca wydaje się być bardziej inteligentna. Przygotowana przez nas zagadka jest jedną z tych, które zyskały miano kultowych i stały się hitem Internetu. Z pozoru może ona wydawać się banalną, jednak już chwilę po przystąpieniu do działania okazuje się, że wcale tak prosta nie jest. Czy dołączysz do niewielkiego grona osób, którym udało się znaleźć poprawną odpowiedź?

Wielu poddaje się w tym momencie. Prosta zagadka matematyczna podzieliła Internet

Kluczowym w rozwiązaniu tej zagadki matematycznej jest posiadanie jednej umiejętności, której uczymy się w czwartej klasie szkoły podstawowej na lekcjach matematyki. Jest nią kolejność wykonywania obliczeń matematycznych. Zgodnie z nią,

najpierw wykonujemy działania w nawiasach,

następnie mnożenie lub dzielenie,

na końcu dodawanie lub odejmowanie.

Teraz, kiedy znamy już tę matematyczną zasadę, możemy zastanowić się nad poprawnym rozwiązaniem zagadki. Oto one:



7 - 7: 7 = 6

Skąd taki wynik? Kierując się kolejnością wykonywania działań, w tym przypadku najpierw wykonujemy dzielenie, a dopiero później odejmowanie. Dlatego:7-1=6Czy udało ci się odgadnąć rozwiązanie tej zagadki matematycznej? Jeżeli tak, to możesz być z siebie dumny, ponieważ udaje się to jedynie około 10 proc. rozwiązujących!



