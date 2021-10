Anna Lewandowska podczas jednego z ostatnich Q&A na swoim Instagramie pochwaliła się niedawno fanom, jakie zajęcia dodatkowe ma czteroletnia Klara - córka jej i Roberta Lewandowskiego.

Okazuje się, że dziewczynka oprócz polskiego uczy się także angielskiego i niemieckiego.

Chociaż dziewczynka ma dopiero 4 lata, to jej plan zajęć może być imponujący. Widać, że Lewandowscy bardzo troszczą się o rozwój i przyszłość swojego dziecka. Jednak zdania na ten temat są bardzo różne wśród rodziców.





Anna Lewandowska opowiada o zajęciach dodatkowych Klary

Jedna z osób, które wzięły udział w Q&A, spytała także o to, ile Klara ma zajęć dodatkowych i czy wszystkie robi chętnie. Okazuje się, że liczba aktywności młodszej córki Lewandowskich jest całkiem spora!

"Ma pianino, basen z nami, zaczynamy balet (ale nie wiemy, czy to wyjdzie... bo mówi, że woli trening z mamą)"

- odpowiedziała "Lewa". Pokazała też, jak idzie jej córce gra na fortepianie - okazuje się, że Klara jest w tym bardzo dobra.

Jak dobierać dziecku zajęcia dodatkowe? O tym pamiętaj

Wielu rodziców zastanawia się, jak prawidłowo dobrać zajęcia dodatkowe swoim dzieciom, czy zapełniać harmonogram przedszkolaków i uczniów, czy jednak odpuścić i pozwolić na nudę oraz lekkie, dziecięce zabawy. Jedni uważają, że dodatkowe aktywności mogą rozwinąć dziecko i pozwolić mu odkryć prawdziwą pasję, inni krytykują nadmierne angażowanie małego człowieka w zajęcia pozaszkolne, uznając, że to odbieranie beztroskiego dzieciństwa i realizowanie ambicji dorosłych.

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo dobrać swojemu dziecku zajęcia pozalekcyjne, pamiętaj, że najważniejsze, aby na początku zadać sobie pytanie, jaki jest cel zapisywania na nie dziecka. Czy zależy nam na tym, żeby wyposażyć je w umiejętności, które - w naszym wyobrażeniu - cechują wykształconego, obytego człowieka? Może chcemy, żeby stało się mistrzem w jednej dziedzinie? Takie motywacje, skupione przede wszystkim na naszych oczekiwaniach, narzucają na dziecko sporą presję. Zdecydowanie lepiej, by zależało nam na tym, żeby dziecko po prostu spróbowało nowych rzeczy i, być może, odkryło swoją pasję.

Psychologowie podkreślają, że dziecko nie jest projektem, który musimy zrealizować jak najdokładniej, trzymając się planu - musimy liczyć się z tym, że dzieciństwo jest czasem poznawania siebie i świata, i odkrywania swoich pasji i talentów. To, co dziś jest hobby małego człowieka, za miesiąc może się zmienić, a nasza pociecha ma do tego prawo. Warto podejść do dodatkowych zajęć bez presji, umawiać się na okres próbny podczas zapisywania się na daną aktywność.

Jak wybrać zajęcia dla dziecka?

Naturalne jest, że z początku o zajęciach dodatkowych decydują rodzice - im dziecko starsze, tym bardziej zna siebie, jest niezależne i powinniśmy brać pod uwagę jego preferencje w wyborze zajęć.

Jakie zajęcia dodatkowe są dobre? Dla młodszych dzieci w wieku przedszkolnym doskonale sprawdzą się zajęcia, które stymulują rozwój umysłowy, poznawczy i motoryczny. Wszelkie aktywności ruchowe - taniec lub rytmika, basen, judo, karate - pozytywnie wpłyną na rozwój dziecka, często są też lubiane przez najmłodszych. Sprawdzą się także zajęcia artystyczne - plastyczne, muzyczne i teatralne, które dodatkowo rozwiną kreatywność i wyobraźnię dziecka.

Wiele rodziców decyduje się na naukę języka obcego - prowadzone w formie zabawy są lubiane przez najmłodszych.

Przyjrzyj się także predyspozycjom swojej pociechy, zwracaj uwagę, co je ciekawi. Małe dziecko często może nie wiedzieć, czego dokładnie chce i które zajęcia je interesują. Warto przyglądać się, co lubi i co może być dla niego dobre.

Weź też pod uwagę osobowość i temperament swojego malucha. Nieśmiałe dziecko może być przytoczone dużą grupą, w której będzie musiało się zaprezentować, a odważne i energiczne może się szybko znudzić.

Pozwól dziecku na... nudę! To też jest rozwojowe

Niektórzy rodzice decydują się na zapisanie dziecka na wiele zajęć dodatkowych lub wymagają, aby było mistrzem w swojej dziedzinie i każą mu ćwiczyć godzinami grę na instrumencie lub słówka z języka obcego. Zdecydowanie nie jest to dobre rozwiązanie! Dziecko, które ma zbyt wiele zajęć jest zwyczajnie przemęczone i przebodźcowane, staje się zestresowane, obniża się jego zdolność koncentracji i może mieć problemy ze spaniem.

Poza tym, w rozwoju dziecka ważny jest też czas spędzany całą rodziną, zwyczajny odpoczynek i... nuda!

Pozwólmy też dzieciom się nudzić. Rodzice tak bardzo się boją nudy. Zupełnie niepotrzebnie. Nuda jest bodźcem do wymyślania kreatywnych zabaw na miarę swojego wieku i możliwości

- wyjaśnia psycholożka, Dorota Maciejec w rozmowie w "Dzień dobry TVN".

Znaczenie nudy i czasu wolnego podkreśla też uznany ekspert, Jesper Juul, w swoich książkach. Zaznacza on, że brak nadmiernej kontroli rodziców i przebodźcowania dodatkowymi zajęciami może pozwolić najmłodszym rozwinąć kreatywność i spontaniczność, a także uczyć się samodzielnie planować czas i czuć się dobrze w swoim własnym towarzystwie.

