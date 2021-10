Baterie guzikowe są niebezpieczne? Eksperyment matki mrozi krew w żyłach!

Czym są baterie guzikowe?

Baterie guzikowe lub inaczej - pastylkowe znaleźć można praktycznie w każdym sklepie w dziesiątkach różnych wersji, które stosuje się do zasilania wielu urządzeń elektronicznych.



Podobnie jak ich większe odpowiedniki, również mają biegun dodatki i ujemny. Są jednak praktyczne i bardziej poręczne niż duże baterie, z uwagi na mniejsze wymiary i wagę.



Wkłada się je do zegarków, kalkulatorów, aparatów słuchowych i innych małych sprzętów, w których zużywa się stosunkowo niedużo mocy, a do których np. bateria alkaliczna nie zmieściłaby się.



Z uwagi na niewielki rozmiar, mogą być jednak bardzo niebezpieczne, o czym często przestrzegają zresztą sami producenci.



O włos od tragedii. Matka przestrzega Polki przed baterią guzikową!

Instagram Post

Kilka nieszczęśliwych sekund i życie odmienione o 180 stopni. Na szczęście nasza historia zakończyła się dobrze! Przypominam: jeśli zdarzy się wam lub znajomym, że dziecko połknie baterię, reagujcie szybko. Bateria pod wpływem wilgoci w ciele może wylać i oparzyć poważnie dziecko od środka. Nasza lekarka prosiła też bym przekazała, że bardzo niebezpieczne są kuleczki magnetyczne. (...) Agata Głyda, psychoterapeutka i mama małej Martynki

Psychoterapeutka Agata Głyda na kilka sekund straciła swoją córeczkę z oczów i to właśnie wtedy Martynka połknęła baterię, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ taka sytuacja często kończy się poważnymi oparzeniami przełyku.



Na szczęście w jej przypadku sytuacja nie okazała się aż tak poważna, choć również wymagała 32 dni hospitalizacji i leczenia.



Mogło skończyć się jednak dużo gorzej, dlatego młoda mama przestrzega inne kobiety, przeprowadzając eksperyment z baterią położoną na polędwicy.



Instagram Post

Reagujcie szybko‼️ Jak widać z przeprowadzonego eksperymentu czas ma ogromne znaczenie. A to tylko szynka, woda i pokojowa temperatura. W ciele dziecka panują jeszcze lepsze warunki dla takiej baterii.

Historia tej młodej mamy powinna być przestrogą dla wszystkich rodziców, aby nie trzymali baterii guzikowych oraz innych niewielkich elementów w zasięgu wzroku dziecka





