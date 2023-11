Spis treści: 01 Co w psiej głowie piszczy?

02 Jak rozpoznać, że pies jest zazdrosny?

03 Co wywołuje psią zazdrość? Jak temu zaradzić?

04 Pies jest zazdrosny przez nowego partnera

05 Pojawienie się dziecka, a psie reakcje

06 Nowe zwierzę w domu

Co w psiej głowie piszczy?

Mimo że świat emocjonalny czworonogów nie jest tak skomplikowany jak ludzki, nie należy bagatelizować sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że psem targają wrażenia, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić.

Zazdrość u psa nie dotyczy tego, że zwierzę zamartwia się na zapas i duma nad tym, co właściciel porabia podczas nieobecności w domu. Czy przypadkiem nie poszukuje nowego pupila? Czy właśnie bawi się z innym psem znacznie lepiej niż z dotychczasowym podopiecznym? Tak dokładnych analiz związanych z przewidywaniem potencjalnej straty zwierzęta nie prowadzą.

Reklama

Nie oznacza to, że nie są zdolne do zazdrości, a na każdy nasz gest reagują wyłącznie psim uśmiechem i radosnym merdaniem ogona. Zwierzęta dbają o swoje zasoby. Rozumiane są zarówno przez pożywienie, zabawki, jak i relację z opiekunami. Gdy zwierzaki czują się zagrożone, dochodzi do zazdrości u psa, która może objawiać się w różny sposób.

Zobacz: Pies nieustannie ujada na gości? Jest na to sposób

Jak rozpoznać, że pies jest zazdrosny?

Niektóre sygnały mogą jawić się jako złośliwość — pod żadnym pozorem nie należy rozpatrywać ich w ten sposób. Pies prawdopodobnie nie radzi sobie z sytuacją stresową czy zmianami, jakie zaszły w domowym życiu. Dlatego do objawów zazdrości u psa zaliczyć można:

załatwianie potrzeb fizjologicznych w niedozwolonych miejscach

warczenie

pokazywanie zębów

szczekanie

wycie

Zdjęcie Uważnie obserwuj swojego psa / 123RF/PICSEL

Zwierzak będzie próbował za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. W najłagodniejszym wariancie zacznie się w nas intensywnie wpatrywać czy piszczeć. Może zacząć zaczepiać poprzez szturchanie łapą albo nosem. Przynoszenie zabawek lub ciągłe sygnalizowanie potrzeby wyjścia na spacer też powinny wzbudzić naszą czujność. Z czasem może pojawić się ciągnięcie smyczy albo oddzielanie nas od źródeł psiej zazdrości (np. dziecka czy partnera).

Brak reakcji ze strony opiekuna może mieć różne konsekwencje. Część zwierząt, które czują, że ich pozycja ukochanego pupila jest zagrożona, popada w apatię i przygnębienie. U niektórych dochodzi do zachowań agresywnych, których przepracowanie może wymagać porady behawiorysty.

Sprawdź: Psu leci ślinka na widok surowego mięsa? Musisz koniecznie uważać

Co wywołuje psią zazdrość? Jak temu zaradzić?

Psy łatwo się przywiązują. Zazdrość jest więc ich naturalną reakcją na sytuację, w której odczuwają, że więź z opiekunem jest zagrożona. Wpływ na to mogą mieć zmiany zaburzające porządek, do którego zwierzęta są przyzwyczajone. Dbanie o ich dobrostan emocjonalny powinno zajmować w takich przypadkach wysoką pozycję na liście naszych priorytetów.

Pies jest zazdrosny przez nowego partnera

Gdy w naszym życiu pojawia się druga połówka, często mówi się, że w brzuchach pojawiają się motylki. Uczucie przyjemne, ale musimy mieć świadomość, że pies może przeżywać wtedy istne katusze. Oto okazuje się, że mamy mniej czasu na zabawę, częściej wychodzimy z domu bez pupila i nie poświęcamy mu maksimum uwagi.

Zapoznanie psa z nowym partnerem zaleca się przeprowadzić na neutralnym gruncie. Dzięki temu zwierzak nie będzie odczuwał instynktu nakazującego mu bronienia swojego terytorium. Spotkanie powinno polegać na aktywnej zabawie z pupilem, która pozwoli stworzyć pozytywne skojarzenia z nową osobą. Smakołyki również okażą się bardzo pomocne.

Pojawienie się dziecka, a psie reakcje

Ciężkim przeżyciem dla zwierzaka będzie pojawienie w domu nowego członka rodziny. Tak jednak nie musi być, o ile zadbamy o odpowiednie przygotowanie. Stopniowe urządzanie dziecięcego pokoju zasygnalizuje zwierzakowi, że szykują się pewne zmiany. Przed powrotem ze szpitala z nowo narodzonym maluchem, warto wcześniej przynieść psu do powąchania kocyk z zapachem niemowlęcia.

Choć przy nowych obowiązkach może brakować czasu i energii, należy zadbać o to, by spędzać cenne chwile w gronie całej rodziny — łącznie z jej czworonożnym członkiem. Pies nie będzie czuć się zaniedbany i zacznie nawiązywać więź z dzieckiem od małego.

Zdjęcie Znajduj czas na zabawę ze swoim pupilem / 123RF/PICSEL

Nowe zwierzę w domu

To kolejna duża zmiana, która może być niekomfortowa dla psa. Zazdrość o innego zwierzaka niejednokrotnie prowadzi do konfliktów i agresywnych reakcji. Jak ich uniknąć? Nigdy nie należy faworyzować jednego z pupili. Każdy powinien otrzymywać od nas tyle samo uwagi.

Ważne, by nie zmieniać nawyków, np. pory karmienia albo spacerów, do których starszy stażem pies jest przyzwyczajony. Inaczej po pojawieniu się nowego zwierzęcia w domu będzie mieć wrażenie, że został odstawiony na boczny tor. Początkowo warto też ustawiać miski zwierząt w sporej odległości. Unikniesz ryzyka, że zaczną rywalizować o karmę. Potrzeba cierpliwości, ale z biegiem czasu nowa sytuacja stanie się dla psa normą i nie będzie mieć powodów do okazywania zazdrości.

Polecamy:

Program 500 plus na kota i psa tylko do czasu. Trzeba się spieszyć

Co oznaczają kocie miny? Jest ich znacznie więcej, niż myśleliśmy