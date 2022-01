We wczesnym etapie zapalnym, kiedy odczuwamy ból gardła i chrypkę, możemy łatwo spacyfikować rodzącą się infekcję za pomocą płynów do płukania, głównie na bazie ziół. Doskonałe będą płukanki ziołowe z rumianku, szałwii, a także z tymianku. Działają przeciwzapalnie i odkażająco, a także likwidują obrzęk błony śluzowej.

Przygotowanie ich jest bardzo łatwe — wystarczy zalać zioła gorącą wodą i przed kwadrans trzymać pod nakryciem, by pozwolić im “naciągnąć". Później napar ostudzić do temperatury ok. 35’C możemy rozpocząć płukanie gardła.

Jeśli nie mamy w domu ziół, możemy przygotować płukankę z sody oczyszczonej.



Domowe sposoby na ból gardła: Dbaj o wilgotność powietrza

Drapanie w gardle nie musi zawsze oznaczać początku choroby, ale może być też objawem wysuszenia błony śluzowej. Dlatego warto dbać o odpowiednią wilgotność powietrza w naszym domu. Możemy użyć nawilżacza powietrza, albo po prostu rozwiesić wilgotne ręczniki na ciepłych kaloryferach. Wskazane jest również regularne wietrzenie pomieszczeń. Gdy odczuwamy dyskomfort w związku z podrażnieniem gardła, należy także pić dużo płynów — przyniesie nam to ulgę.

Domowe sposoby na ból gardła: napary i czosnek

W początkowej fazie rozwijającego się przeziębienia cuda może zdziałać też odpoczynek. Jeśli mamy taką możliwość, to kiedy zaczyna nas boleć gardło, warto spędzić dzień lub dwa w ciepłym łóżku, wypoczywając. Dodatkowo możemy pić napar z lipy, herbatę z cytryną z dodatkiem miodu. Miód hamuje rozwój bakterii, wirusów, grzybów i ma właściwości łagodzące. Oczywiście nie zapominajmy też o czosnku i jego wspaniałych właściwościach leczniczych — warto przygotować sobie szklankę ciepłego mleka i dodać do niego dwa rozgniecione ząbki czosnku.

Jeśli pomimo domowych zabiegów ból gardła utrzymuje się dłużej niż cztery dni, należy udać się do lekarza.



