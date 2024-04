"Na opakowaniu widnieje duży napis "Naturall", który co jak co, ale z naturą i produktami naturalnymi się kojarzy. Pojawia się informacja, że żelki są bez glutenu, zawierają sok owocowy, aromaty i barwniki są naturalne" - wyjaśnia, dodając, że wystarczy wczytać się w skład, by szybko odkryć przykre wnioski. "Dopiero kiedy wczytamy się w skład, to zobaczymy, że z naturą ten produkt nie ma nic wspólnego" - komentuje ekspertka.