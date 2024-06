Katarzyna Bosacka na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię Polaków jako ekspertka od zdrowego żywienia i robienia świadomych zakupów . A to dzięki prowadzeniu programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka jest również autorką poradników kulinarnych i laureatką nagród i wyróżnień, zwłaszcza za szerzenie świadomości konsumenckiej i ekologicznej.

Najnowszy post na Instagramie postanowiła poświęcić zdrowym przekąskom dla kibiców. Chociaż dla Reprezentacji Polski przygoda z Euro 2024 dobiegła końca, to przed nami jeszcze wiele emocjonujących meczy, a wielki finał nastąpi 14 lipca. Podczas oglądania rozrywek warto zastanowić się, co zajadamy w trakcie ich trwania.

- Po pierwsze: hummus z warzywami. Bardzo dużo błonnika, dużo żelaza, do tego samo zdrowie. Numer dwa: guacamole z nachosami. Najlepiej, by nachosy były po prostu słone, bo wtedy będą miały mniej dodatków. Guacamole to źródło kwasu foliowego i przede wszystkim zdrowych tłuszczów. Po trzecie: nieśmiertelne koreczki, jak za czasów PRL-u. Chuda wędlina, bardzo dobrej jakości ser i do tego warzywa. Cóż chcieć więcej? A jeśli chcemy coś pochrupać, to wybierzmy koniecznie popcorn, tylko ten solony, bez zbędnych dodatków, w końcu to pełne ziarno. I oczywiście chipsy... Chipsy są na kibicowskim stole, od nich nie uciekniemy. Wybierzmy te, które są z prawdziwych ziemniaków i tylko z dodatkiem soli - przekazała w opublikowanym nagraniu.