Katarzyna Bosacka , to znana i lubiana dziennikarka i telewizyjna specjalistka od zdrowego żywienia. Najpierw w swoim programie telewizyjnym "Wiem, co jem" , a następnie w swoich mediach społecznościowych, poddawała analizie składy produktów dostępnych w polskich sklepach spożywczych.

Od lat uświadamia swoich odbiorców w temacie tego, co spożywamy każdego dnia i dlaczego warto czytać etykiety produktów, które codziennie wprowadzamy do naszej diety.

Katarzyna Bosacka znana jest z tego, że nie szczędzi krytyki, gdy jest to konieczne i nie boi się reakcji wielkich, słynnych marek na swoją szczerą opinię.

Okazało się, że z prośbą o przetestowanie tego produktu zwróciła się do Katarzyny Bosackiej jej obserwatorka, twierdząc, że sosy te zawierają w sobie "wodę z cukrem i solą".

Katarzyna Bosacka odniosła się do krytycznych słów obserwatorki i sama podzieliła się swoją opinią:

"Sprawdziliśmy i nic dziwnego, bo cukier jest na drugim miejscu w składzie - w całym słoiku jest go łącznie 32 łyżeczki, czyli 1/3 słoika to cukier, a głównym składnikiem sosu jest woda. Do tego trochę sosu sojowego z barwnikiem, skrobia modyfikowana, przyprawy, suszone grzyby i stabilizator".