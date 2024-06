- Znalazłam w sklepie napój roślinny, który miał zaledwie 750 ml, a nie 1l jak wszystkie. Zwracajcie na to uwagę podczas zakupów. Kartony są do siebie bardzo podobne, cena ta sama, a o 1/4 objętości mniej... Oczywiście nie są to identyczne produkty, bo jeden z nich to "barista", ale jednak rzadko spotyka się napój roślinny w 750 ml kartonie. Czujność przede wszystkim, a Was co ostatnio zaskoczyło na zakupach? - zwróciła się do obserwatorów na Instagramie.