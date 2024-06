Czym są gwiazdki Michelin? To najważniejsze wyróżnienie w świecie gastronomii

Gwiazdki Michelin to jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie gastronomii. Przyznawane przez inspektorów Michelin, są symbolem najwyższej jakości kulinarnej i wyrafinowania. Restauracje mogą otrzymać od jednej do trzech gwiazdek, które oznaczają:

jedna gwiazdka : dobra restauracja, która oferuje smaczne, starannie przygotowane dania.

dwie gwiazdki : wyśmienita restauracja, którą warto odwiedzić, gdy jest się w pobliżu.

trzy gwiazdki: wyjątkowa restauracja, której warto poświęcić specjalną podróż.

Oprócz tego istnieje jeszcze jedno wyróżnienie — Bib Gourmand, przyznawane restauracjom oferującym doskonały stosunek jakości do ceny, gdzie posiłki są przystępne cenowo, ale nie tracą na jakości. To właśnie te miejsca przyciągają klientów, którzy chcą dobrze zjeść bez konieczności wydawania fortuny.

Przewodnik Michelin wyróżnił trzy restauracje. Znajdują się w Gdańsku, Warszawie i Kościelisku

W 2024 roku do grona wyróżnionych polskich restauracji dołączyły trzy nowe, które zdobyły jedną gwiazdkę Michelin. Pierwsza z nich to Arco by Paco Pérez w Gdańsku. Jest to pierwsza w historii tego miasta restauracja z tym prestiżowym wyróżnieniem. Lokal oferuje unikalne połączenie polskich składników z hiszpańskimi smakami, tworząc wyjątkowe dania, które zyskały uznanie nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Szef kuchni Antonio Arcieri ma już na swoim koncie jedną gwiazdkę Michelina. Słynie on z kreatywności i dbałości o detale, co widać w każdym serwowanym daniu.



Druga restauracja to Rozbrat 20 w Warszawie, prowadzona przez Bartosza Szymczaka. Inspektorzy Michelin docenili nie tylko jakość serwowanych potraw, ale także ewolucję, jaką przeszła restauracja w ciągu ostatnich lat. Każda kombinacja smaków jest starannie przemyślana, a składniki, z których powstają dania, charakteryzują się najwyższą jakością.



Ostatnia nowość to Giewont w Kościelisku. Restauracja, z której roztaczają się piękne widoki na góry, łączy polskie smaki i francuskie techniki kulinarne, tworząc w ten sposób dania pełne wyrazu i wyjątkowego smaku. Szef kuchni Przemek Sieradzki z powodzeniem łączy tradycję z nowoczesnością.



W Polsce funkcjonuje obecnie sześć restauracji, które otrzymały gwiazdki Michelin, a wcześniej nagrodzone lokale utrzymały swoje wyróżnienia. W zeszłym roku dwie gwiazdki zdobyła krakowska restauracja Bottiglieria 1881, natomiast po jednej gwiazdce otrzymały restauracje Nuta w Warszawie oraz Muga w Poznaniu.

- Skłamałbym mówiąc, że spałem spokojnie. Presja była, jest i będzie nam towarzyszyć, bo gwiazdka zobowiązuje. Jestem bardzo zadowolony, bo utrzymanie gwiazdki jest potwierdzeniem, że to co robimy, robimy dobrze, na poziomie odpowiadającym inspektorom - mówi Artur Skotarczyk, Head Chef Muga w rozmowie z Agnieszką Maciaszek, krótko po ogłoszeniu werdyktu. - To potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek i trzymamy poziom. Teraz wszystko w naszych rękach. Jest też apetyt na więcej.

Co więcej, w bieżącym roku polska scena gastronomiczna wzbogaciła się o dziewięć nowych restauracji wyróżnionych tytułem Bib Gourmand, co ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę takich lokali w kraju.

Pierwsza Zielona Gwiazdka Michelin w Polsce. To szczególne wyróżnienie

Zielona Gwiazdka Michelin to wyróżnienie przyznawane przez przewodnik Michelin restauracjom, które wykazują wyjątkowe zaangażowanie w zrównoważone praktyki. Jest to wyraz uznania dla tych, którzy stają się liderami w promowaniu ekologicznych rozwiązań, inspirując nie tylko smakoszy, ale również całą branżę gastronomiczną. W tym roku restauracja Eliksir z Gdańska jako pierwsza w Polsce została uhonorowana Zieloną Gwiazdką Michelin.



Zespół Eliksir podejmuje szereg działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Kluczowym elementem ich filozofii jest redukcja ilości odpadów. Przykładowo, restauracja odzyskuje zużyty olej kuchenny, który następnie wykorzystywany jest jako biopaliwo, a skórki cytrusów przetwarza na kordiały i syropy. Istotnym aspektem działalności Eliksir jest również korzystanie z lokalnych produktów oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Restauracja współpracuje też z dostawcami, którzy podzielają ich zrównoważone podejście.

W 2024 roku aż trzy nowe restauracje zostały nagrodzone słynnymi gwiazdkami Lukasz Gdak/East News East News

Co mają wspólnego wykwintne restauracje z producentem opon? Nietypowa historia przewodnika

Historia gwiazdek Michelin sięga początku XX wieku. Bracia André i Édouard Michelin, założyciele firmy produkującej opony, postanowili stworzyć przewodnik, który miał zachęcać kierowców do podróżowania. Pierwsze wydanie, opublikowane w 1900 roku, zawierało informacje o stacjach benzynowych, warsztatach i restauracjach, w którym można było dobrze zjeść. Wkrótce okazało się, że to właśnie sekcja kulinarna zyskała największe zainteresowanie czytelników, co skłoniło braci Michelin do skupienia się na ocenie restauracji.



Dzisiaj przewodnik Michelin to jedno z najważniejszych źródeł informacji dla miłośników dobrej kuchni na całym świecie. Oceniane są nie tylko jakość i smak potraw, ale także sposób ich podania, styl kuchni oraz zdolność restauracji do utrzymania stałego poziomu jakości przez dłuższy czas. Dzięki temu gwiazdki Michelin są symbolem doskonałości, do której dąży wiele restauracji na całym świecie.

Michelin to znany producent opon do samochodów Artur Szczepanski/REPORTER East News