Brigitte Macron oskarżana o pedofilię

Według bliskich znajomych i autorów książek na temat jej związku z Emanuelem Brigitte Macron bardzo ciężko znosiła pierwszą kampanię prezydencką męża w 2017 r. Wówczas nie tylko media we Francji, ale także na świecie, rozpisywały się na temat ich związku, podkreślając, że kobieta jest 24 lata starsza od męża.

Brigitte Auzière była nauczycielką Emanuela w katolickiej szkole. Chłopak miał 14 lat, gdy spotkali się po raz pierwszy i chodził do klasy z córką Brigitte — Laurence. Relacja z nauczycielką francuskiego miała rozwinąć się w związek, gdy chłopak skończył 15 lat. 39-letnia kobieta, jako partnerka ich syna, nie spodobała się rodzicom przyszłego prezydenta Francji, którzy postanowili odseparować go od nauczycielki i wysłali do Paryża. Działania rodziców nie odniosły jednak skutku, bo para w 2006 r. wzięła ślub.



Podczas kampanii prezydenckiej Brigitte Macron była oskarżana o pedofilię, bowiem związek z 15-letnim chłopcem jest wbrew francuskiemu prawu. Małżeństwo oświadczyło jednak (co utrzymują do dziś), że współżycie rozpoczęli, gdy Emanuel skończył 18 lat.



Brigitte Macron pierwsza dama i urzędniczka państwowa

Gdy Emanuel Macron został wybrany na prezydenta Francji po raz pierwszy, często podkreślał, że żona miała w tym ogromny udział. To ona pisała dla niego przemówienia, gdy działał w założonym przez siebie ruchu En Marche!, ona instruowała go także, jak prawidłowo się poruszać i oddychać. Po wyborze na prezydenta Francji Macron zapowiedział stworzenie dla żony specjalnego stanowiska, jako wyrazu wdzięczności dla jej wsparcia.



Zdjęcie Brigitte Macron chce wspierać męża, ale twierdzi, że nie wpływa na jego decyzje / Bloomberg / Getty Images

Mąż spełnił swoje obietnice i tym samym Brigitte Macron nie jest wyłącznie pierwszą damą, której zadania wynikają z bycia żoną prezydenta, ale jest też urzędniczką państwową. Podlegają jej dwaj komisarze, którzy wspierają Brigitte Macron w wypełnianiu powierzonej funkcji. Budżet, którym dysponuje jej departament, wynosi 440 tys. euro rocznie.



Brigitte Macron: Popularniejsza od swojego męża

We Francji często pojawia się opinia, że nie można mówić o Emanuelu Macronie, nie wspominając o Brigitte. Jego nauczyciele i ludzie biznesu podkreślali nawet, że to jakim dziś jest politykiem i człowiekiem, w dużej mierze zawdzięcza swojej żonie. Wielu komentatorów twierdzi, że starsza o 24 lata nauczycielka dostrzegła intelekt i potencjał swojego ucznia i tak nim kierowała, by wyrósł na sprawnego polityka. Od momentu wyboru Emanuela na prezydenta w 2017 r., Brigitte Macron w licznych wywiadach podkreśla, że nie ośmiela się udzielać mu rad ani wpływać na jego decyzje. Pierwsza dama mówi, że jest daleka od głównego nurtu polityki. W jednym z wywiadów Brigitte powiedziała:

Ukrywanie mnie nie miałoby sensu. Stawianie z przodu sceny — też nie. Jestem tam, gdzie powinnam być: obok. Zawsze blisko. Brigitte Macron

Takie stanowisko oraz jej dotychczasowa działalność zdecydowanie zjednały jej serca wielu Francuzów. Wyniki sondaży od lat wskazują, że Brigitte Macron ma większe poparcie we francuskim społeczeństwie niż jej mąż. Mało tego — pomimo negatywnego stosunku do polityki Emanuela Macrona, wielu obywateli Francji ocenia bardzo pozytywnie działania jego żony.



Zdjęcie Pierwsza dama Francji znana jest ze swej stanowczości / NurPhoto/NurPhoto / Getty Images

O ile notowania prezydenta Francji od czasu jego wyboru raczej spadały, o tyle początkowo nielubiana, a wręcz wyśmiewana Brigitte Macron z każdym dniem zdobywała serca Francuzów. W Paryżu mówi się nawet, że żadna pierwsza dama nie była tak popularna jak żona Macrona — jedynie Bernadette, małżonka Jacques’a Chiraca, mogłaby się z nią równać. Brigitte ma być stanowczą, opanowaną, inteligentną i niezależną kobietą, która jednocześnie łatwo nawiązuje kontakty. Jej charakter to kolejny element, który wpływa na pozytywny wizerunek pierwszej damy.



Wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem i walka z dyskryminacją

Swoją popularność Brigitte Macron zyskała dzięki sprytnej polityce i konsekwentnemu trzymaniu się swoich celów. Od początku widoczne było, że pani Macron będzie dyskretnie wspierać męża i dystansować się od polityki. Stworzyła ona wizerunek niezależnej kobiety, która całą uwagę poświęca kwestiom społecznym. Francuzi uważają, że jest ona szczególnie blisko ludzi. Pierwsza dama Francji zaapelowała nawet kiedyś do jednego z dziennikarzy:

Napisz prawdę, że jestem normalną kobietą. Robię zakupy jak wszyscy. Nie jestem "odklejona". Brigitte Macron

Już na początku swojej działalności Brigitte Macron zapowiedziała, że będzie walczyć z wszelkimi przejawami dyskryminacji i wspierać grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem. Francuska pierwsza dama konsekwentnie realizuje swoje obietnice. Dużą wagę przywiązuje do sytuacji ludzi niepełnosprawnych, w tym szczególnie dzieci.



Brigitte Macron: Pierwsza kadencja i zmiana stylu

Dla Brigitte Macron rola pierwszej damy Francji wiązała się nie tylko ze zmianą stylu życia i wyzwaniami politycznymi, ale również z korektą sposobu ubierania się. Gaël Tchakaloff autorka książki “Dopóki jesteśmy we dwoje", która przedstawia życie francuskiej pary prezydenckiej określa wcześniejszy styl Brigitte Macron jako “prowincjonalny". Według autorki pierwsza dama Francji, pomimo swojej pozycji, w biurze nadal chodzi boso, ubrana w dżinsy i wygodne topy. Puszyste fryzury i zamiłowanie do ciemnej opalenizny nie zjednywało pani Macron uznania modowych ekspertów.



Zdjęcie Brigitte Macron w 2016 i 2017 r. / Getty Images

Choć nie porzuciła tych dwóch elementów, a wręcz uczyniła z nich znak rozpoznawczy, styliści zgodnie twierdzą, że jej oficjalny wizerunek jest nienaganny. Gdy Brigitte Macron występuje jako pierwsza dama, czy urzędnik państwowy, zawsze jest odpowiednio ubrana. Jej stylizacje wzbudzają zachwyt na całym świecie. Nie umyka także uwagi mediów i ekspertów od mody, że żona Emanuela Macrona nosi przede wszystkim ubrania francuskich projektantów.



Zdjęcie Brigitte Macron w latach 2021 - 2022 / Getty Images

Jaka będzie druga kadencja Brigitte Macron?

Po wczorajszym zwycięstwie wszystkie oczy zwrócone są na Emanuela Macrona, jego żona jeszcze nie wypowiedziała się na temat swoich planów na drugą kadencję. Jednak wiadomo, że chce ona pomagać ofiarom wojny w Ukrainie. Brigitte Macron spotyka się z uchodźczyniami, które trafiły do Francji. Duże zainteresowanie wykazuje szczególnie w kwestii dzieci i dorosłych uchodźców z niepełnosprawnościami. Kwestie transportu z Polski oraz pomocy dla tej grupy pierwsza dama Francji omawiała w marcu z Agatą Kornhauser-Dudą. Podczas tej rozmowy Brigitte Macron podziękowała także wszystkim Polakom za ich humanitarną postawę.



Zdjęcie Brigitte Macron / Chesnot / Getty Images

Biorąc pod uwagę popularność, którą przyniosły działania i postawa Brigitte Macron podczas pierwszej kadencji męża, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że będzie ona kontynuowała swoją dotychczasową działalność w sposób, do którego przyzwyczaiła Francuzów i świat.

