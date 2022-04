Spis treści: 01 Niewyjaśniony zamach bombowy

02 Dziedzictwo ojca

03 Marine Le Pen: Francuski Darth Vader

04 Marine Le Pen: Skrajna katoliczka z dwoma rozwodami

05 Wiara, która zależy od interesów politycznych

06 Marine Le Pen mieszka z... kobietą!

07 Marine Le Pen w czasie wolnym

08 Pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta Francji?

Niewyjaśniony zamach bombowy

Marine Le Pen przyszła na świat 5 sierpnia 1968 r. w Neuilly-sur-Seine jako córka skrajnie prawicowego francuskiego polityka Jean-Marie Le Pen i jego pierwszej żony Pierrette Lalanne. Marine ma dwie starsze siostry Marie-Caroline i Yanne.



Zdjęcie Od lewej Yann, Marine i Marie-Caroline Le Pen w 1988 r. / Thierry Orban

Na życiu i charakterze przyszłej przewodniczącej Frontu Narodowego zaważyło wydarzenie, do którego doszło w nocy 1 listopada 1976 r. Marine miała wówczas osiem lat i wraz z innymi mieszkańcami kamienicy przy 9 Villa Poirier w Paryżu spała, gdy nagle ciszę rozerwał przeraźliwy huk, powietrze wypełnił dym i zewsząd pospał się gruz. Nieznany sprawca podłożył pod drzwi domu Le Pennów pięć kilogramów dynamitu. Najmłodsza córka tak wspomina tę noc:

Klęczałyśmy na drżących kolanach, trzymając się za ręce i modląc w desperacji...wtedy usłyszałyśmy głos ojca, który wołał "Dziewczyny, dziewczynki, żyjecie?"

Reklama

Wówczas Marine Le Pen uświadomiła sobie, że jej rodzina nie jest i nigdy nie będzie zwyczajna. Dziewczynka przeżyła traumę, a w konsekwencji straciła także szkolnych przyjaciół, bo ich rodzice obawiali się, że jeśli ich dzieci będą blisko z córkami Le Pena, to mogą ucierpieć w kolejnym zamachu. Eksperci i przyjaciele Marine twierdzą, że to wydarzenie miało wpływ na jej późniejszą karierę polityczną, w tym czasie też kobieta miała zacząć zamykać się w swojej skorupie.

Polityczka, wspominając te czasy w swoje autobiografii, napisała:

Powstał kordon sanitarny wokół Le Pennów.

Dziedzictwo ojca

Zamach na kamienicę Le Pennów nie był aktem terroryzmu skierowanym przeciwko przypadkowym cywilom. Można przypuszczać, że materiały wybuchowe podłożył przeciwnik ojca Marine — Jean-Marie Le Pena, który już wówczas znany był jako skrajnie prawicowy polityk. Założył on w 1972 r. partię Front Narodowy znaną z ksenofobicznych i nacjonalistycznych poglądów. Jean-Marie Le Pen przewodniczył partii aż do 2011 r., kiedy na tym stanowisku zastąpiła go Marine. Front Narodowy początkowo miał garstkę zwolenników, ale wraz z upływem lat zyskiwał coraz większe poparcie. W latach 80. partia miała jednego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim, w roku 2009 - trzech, a w 2014 wywalczyła 23 mandaty.



Marine Le Pen: Francuski Darth Vader

W czasie, gdy jej ojciec rozwijał swoją karierę polityczną, Marine Le Pen dorosła i ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Panthéon-Assas w 1991 r., a w 1992 r. podyplomowe studia z prawa karnego i zaczęła pracę w zawodzie. W latach 90. rozpoczęła też swoją działalność w partii założonej przez ojca, by w 2003 r. zostać jej wiceprzewodniczącą, a w 2011 stanąć na jej czele. Z funkcji tej zrezygnowała w 2021 r. w związku z przygotowaniami do trwającej obecnie kampanii prezydenckiej.



Zdjęcie Aby "ocieplić" wizerunek Frontu Narodowego, Marine usunęła z jej szeregów swojego ojca i założyciela partii (fot. 2011 r.) / Patrick Durand/Sygma / Getty Images

Marine Le Pen widząc nastroje społeczne, zaczęła kreować swoją partię na bardziej umiarkowaną. W tym celu między innymi w 2015 r. wykluczyła z niej swojego ojca, który był wielokrotnie karany za antysemickie i rasistowskie wypowiedzi. W 2018 r. przekonała też partyjnych kolegów, że nazwa Front Narodowy wywołuje we Francuzach złe skojarzenia, więc warto ją zmienić na Zjednoczenie Narodowe.



Część francuskich mediów, która nie popiera działań i poglądów Marine Le Pen, porównuje ją do kultowej postaci z “Gwiezdnych Wojen" - Dartha Vadera. Znana jest też ze swoich sympatii do Władimira Putnia, którego uważa za patriotę. Po agresji na Krym Le Pen odwiedziła Moskwę i sprzyjała rosyjskim planom “federalizacji Ukrainy". Jej wyborcze ulotki prezentowały zdjęcie Marine Le Pen w towarzystwie Putina. Po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydowała się je usunąć z obiegu.



Instagram Post

Marine Le Pen często porównywana jest ze swoim ojcem i o niego pytana. Polityczka wydaje się zniecierpliwiona tym faktem, w jednym z wywiadów powiedziała:



Do kiedy to, co robię lub co mówię, będzie porównywane z tym, co zrobił lub powiedział Jean-Marie Le Pen? [...] Po 20 latach zaczynam mieć już trochę dość.

Marine Le Pen: Skrajna katoliczka z dwoma rozwodami

Marine Le Pen pomimo intensywnej kariery politycznej nie stroni od związków i miłości. Pomimo prawicowych poglądów i deklaracji, że jest katoliczką, kobieta nie stroni też od rozwodów.

Pierwszy ślub wzięła w 1997 r. z przedsiębiorcą Franckiem Chauffroy’em, z którym doczekała się trójki dzieci. Wszystkie zostały ochrzczone w Kościele Saint-Nicolas-du-Chardonnet, w środowisku znanym z konserwatyzmu i odrzucania części postanowień Soboru Watykańskiego II. Jej małżeństwo potrwało do 2000 r.

Kolejny raz stanęła na ślubnym kobiercu w 2002 r., a jej wybrankiem był współpracownik, sekretarz generalny Frontu Narodowego — Érica Iorio. To małżeństwo potrwało do 2006 r.



Zdjęcie Marine Le Pen i Louis Aliot / Getty Images

Następnie Marine Le Pen związała się z kolejnym “kolegą z pracy". Jej partnerem w 2009 r. został jeden z przywódców Frontu Narodowego — Louis Aliot. Związek ten potrwał do 2019 r.

Wiara, która zależy od interesów politycznych

Pierwsze małżeństwo przewodniczącej Zjednoczenia Narodowego wskazywałoby na to, że ma ona skrajnie konserwatywne, katolickie poglądy. Jednak zapytana o swoją wiarę Marine Le Pen powiedziała w 2016 r., że jest wierząca, ale niepraktykująca i odwiedza kościół jedynie w Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne większe święta. Zmieniła jednak swoją narrację w 2017 r., kiedy podczas wyborów starała się przekonać Francuzów, że jest katoliczką i ich odpowiedzią na "zagrożenie muzułmańskie". W obecnych wyborach pojawił się bardziej skrajnie prawicowy i odwołujący się do fundamentalistów katolickich kandydat, dziennikarz — Érica Zemmoura, w związku z tym Marine Le Pen wypowiada się negatywnie o tradycjonalistycznych katolikach, których w jednym z wywiadów porównała do nazistów. Jednak kandydatka na francuską prezydentkę szybko przyznała, że było to niefortunne porównanie i jej błąd.

Zdjęcie Marine Le Pen jest poważną kandydatką w wyborach prezydenckich we Francji / Getty Images

Marine Le Pen mieszka z... kobietą!

Po zakończeniu związku z Aliot’em Marine Le Pen zamieszkała z przyjaciółką z dzieciństwa — Ingrid. Współlokatorka kandydatki na prezydenta Francji w programie “Une Ambition intime" podkreśla, że obie panie utrzymywały ze sobą kontakt przez całe życie i znają się na wylot:

Po różnych perypetiach w moim życiu Marine zaproponowała, abym z nią zamieszkała. Tym sposobem stałyśmy się świetnymi współlokatorkami.

W tym samym wywiadzie Marine Le Pen sama o sobie mówi, że jest twarda i ma ciężki charakter, ale w życiu prywatnym nienawidzi konfliktów, kłótni i krzyków w domu. Uparcie twierdzi też, że lubi się śmiać i często uśmiech gości na jej twarzy.

Marine Le Pen w czasie wolnym

Co robi Marine Le Pen w wolnym czasie? Przede wszystkim jest zapaloną ogrodniczką i wiele wolnych chwil poświęca właśnie tej pasji.



Instagram Post

Jest też wielką miłośniczką kotów. Wywiad dla "Une Ambition intime" odbył się w salonie kandydatki na prezydenta Francji, gdzie przechadzały się koty. Francuzi nazywają Le Pen "kocią mamą" polityczka ma bowiem sześć puszystych czworonogów. Podczas wywiadu programu wykorzystała ten fakt i zaznaczyła:



W tym mieszkaniu nie ma mężczyzn — nawet koty to kotki.

Pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta Francji?

Wizerunek Marine Le Pen jako "kociej mamy" i świetnej współlokatorki z pewnością ma służyć ocieplaniu jej wizerunku. Co w połączeniu z postulatami społecznymi, jak obniżenie wieku emerytalnego, porzuceniu pomysłów wyjścia z Unii Europejskiej i NATO oraz przekonaniem Francuzów, że Emmanuel Macron to "prezydent bogatych", sprawia, że prezydentura Marine Le Pen jest według wielu obserwatorów bardzo prawdopodobnym scenariuszem. Czy rzeczywiście kobieta po raz pierwszy w historii obejmie urząd prezydenta Francji? Zdecydują o tym wyborcy 10 (I tura) i 24 kwietnia (II tura).



Instagram Post

***

Zobacz również:



Wstrząsające praktyki "nawracania" na heteroseksualność. Francja ich zakaże

Jak Marine Le Pen "zaczarowała" Francuzów? Jej sukces może być kłopotem dla PiS