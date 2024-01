Jak bezsenność wpływa na organizm człowieka?

Wybudzanie się w nocy to dosyć powszechna przypadłość, która nie należy do najprzyjemniejszych. Może mieć różnorodny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie. Przyczynia się do senności oraz zmęczenia w ciągu dnia, które oddziałują np. na jakość wykonywanej przez nas pracy. Dodatkowo może powodować niskie samopoczucie oraz rozdrażnienie. Dochodzą do tego problemy z koncentracją i pamięcią, czy też osłabienie układu odpornościowego.

Przyczyn bezsenności może być wiele. Nie bagatelizuj ich

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do notorycznego wybudzania się w nocy. Może wpływać na to stres oraz napięcie emocjonalne. To właśnie zmartwienia najczęściej zakłócają jakość snu. Dodatkowo w sypialni mogą panować nieprawidłowe warunki, takie jak zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, hałas, światło, czy niewygodny materac. Bezsenność mogą powodować także substancje pobudzające, takie jak kofeina, nikotyna lub alkohol.

Na słabą jakość snu mogą wpływać również różne pory zasypiania spowodowane pracą zmianową lub podróżami. Negatywnie oddziałuje także późne spożywanie posiłków. Czasem wybudzanie się w nocy, a zwłaszcza o stałych porach może świadczyć o jakimś problemie zdrowotnym. W takiej sytuacji warto zwrócić się do lekarza.

Nigdy tego nie rób jeśli przebudzasz się w nocy. Jak ponownie zasnąć?

Najgorsze, co można zrobić po przebudzeniu, to sięgnięcie po telefon. Przeglądanie Facebooka, wiadomości, Instagrama lub TikToka przyczynia się do stymulacji mózgu, co w konsekwencji utrudnia ponowne zaśnięcie. Podczas korzystania o późnych porach z telefonu, a zwłaszcza, gdy jest ciemno „przekonujemy” organizm, że nastał już dzień. Wszystko to za sprawą światła wytwarzanego przez urządzenia.

A więc, co robić po przebudzeniu się w nocy? Z początku warto spróbować się wyciszyć. Pomocnicze do tego będą ćwiczenia relaksacyjne, które skupiają się na oddechu. Odradza się patrzenia w zegar, ponieważ może to przyczynić się do zwiększenia stresu związanego, z krótkim snem. Jeśli problem trwa jednak więcej niż 15 minut, warto usiąść i spróbować medytacji, afirmacji lub przeczytania książki.

Jak unikać bezsenności? Istnieje kilka metod

Najważniejsza jest odpowiednia higiena snu, czyli zdrowe nawyki. Warto chodzić do łóżka o tych samych porach, nie korzystać z urządzeń elektrycznych na godzinę przed spaniem, unikać długich drzemek w ciągu dnia i nie spożywać kofeiny o późnych porach. Dodatkowo przed snem należy się zrelaksować i unikać wysokiej aktywności fizycznej. Zamiast tego przed pójściem do łóżka, warto sięgnąć po książkę, spokojną muzykę lub praktykować medytację, albo techniki mindfulness.

