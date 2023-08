Prognoza pogody na 29 sierpnia. Burze niemal w całym kraju

Życie i styl Piekielny upał powróci we wrześniu? Pogoda szykuje "niespodziankę". Gdzie będzie 40 stopni? Prognoza na 29 sierpnia nie napawa optymizmem. Synoptycy z IMGW zapowiadają, że "przed nami bardzo niespokojna doba". Jedynie na południowym wschodzie Polski będzie można się cieszyć południową aurą bez opadów aż do godzin wieczornych.

W pozostałych regionach Polski sytuacja będzie wręcz odwrotna. Prognozowane jest spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, a także burze, którym w niektórych miejscach może towarzyszyć grad. Meteorolodzy z IMGW ostrzegają, że wysokość opadów w burzach wyniesie 20-30 mm, a lokalnie nawet ok. 50 mm.

We wtorek 29 sierpnia na wschodzie termometry wskażą maksymalnie od 27 do 34 st. C. W centrum i na zachodzie Polski nieco chłodniej. Kolejno 21-26 st. C i 16-20 st. C.

Zdjęcie Burzom będzie towarzyszyć ulewny deszcz i grad / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Zbliża się Pełnia Niebieskiego Księżyca. Zdarza się raz na kilka lat

Reklama

IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem

IMGW zapowiada, że w ciągu doby w całej Polsce wystąpią burze. Wyjątkiem jest jedynie północno-zachodnia część kraju. "Warunki kinematyczne zarówno w dzień, jak i w nocy sprzyjać będą tworzeniu się dobrze zorganizowanych układów wielokomórkowych oraz superkomórek burzowych. Burzom tym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu oraz opady gradu o średnicy 2-5 cm. Głównym zagrożeniem będą jednak silne porywy wiatru do około 90-100 km/h, a wieczorem i w nocy na wschodzie kraju lokalnie nawet do 120 km/h" - przekazał IMGW w facebookowym poście.

Prognozy wskazują, że po południu w południowej Polsce dojdzie do rozwoju głębokiej konwekcji burzowej. Prawdopodobnie dojdzie do tego również w centrum kraju. IMGW podaje, że na terenie od Małopolski i Opolszczyzny po Ziemię Łódzką i wschodnią Wielkopolskę w drugiej połowie dnia wystąpią intensywne burze.

Zobacz także: GIS wydał ostrzeżenie przed legionellą. Zakażenie rozleje się po całej Polsce?

Ostrzeżenia meteorologiczne zapewne będą aktualizowane przez cały dzień. Na razie te drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano dla niektórych powiatów w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w części województwa pomorskiego i mazowieckiego.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cholesterol przyczynia się do największej liczby zgonów na świecie. Z powodzeniem redukuje go dieta roślinna Newseria Lifestyle