Piekielny upał we wrześniu. Co szykuje nam pogoda?

Zdjęcie We wrześniu w niektórych regionach Europy termometry wskażą 40 st. Celsjusza / 123RF/PICSEL

Serwis TwojaPogoda.pl opublikował najnowszą prognozę pogody na wrzesień 2023. Czy - jak podaje portal - czeka nas "upał do 40 stopni"?

- Nasze prognozy na wrzesień, jeszcze z początku sierpnia, nie uległy zmianie. Nadal spodziewamy się, że będzie cieplej niż wynika to z normy, a opadów niewiele, w normie lub poniżej niej. To oznacza, że możemy liczyć na wiele słonecznych dni - podaje Michał Kołodziejczyk z TwojaPogoda.pl.

Zwraca uwagę, że w Europie występują obecnie różne masy powietrza. Na wschodzie panuje silny upał, z kolei do centralnej i zachodniej części Europy dociera chłodniejsze powietrze. Lato nie powiedziało jednak ostatniego słowa. Upał da się we znaki mieszkańcom wschodniej części Polski. W połowie tygodnia na Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu termometry wskażą nawet 36 - 37 st. Celsjusza.

- Blisko wschodnich granic Polski upał sięgać ma 40 stopni powyżej zera. To już są temperatury naprawdę koszmarnie wysokie. Podczas gdy na wschodzie kraju początek przyszłego tygodnia żar lał będzie się z nieba, na zachodzie temperatury zaczną być iście jesienne - pisze Kołodziejczyk.

Fala upałów powróci we wrześniu? Oto najnowsza prognoza

Zdjęcie Fala upałów w Polsce? Oto najnowsza prognoza na wrzesień 2023 / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Później upał ma nieco ustąpić. Nie oznacza to jednak, że do Polski na dobre zawita jesienna aura. Prognozowane są jeszcze przyjemne temperatury. Czy fala upałów powróci do nas we wrześniu?

- Silny upał w pierwszej dekadzie września do Polski nie wróci. Nie oznacza to jednak, że zrobi się chłodno. Temperatury w kraju przez wiele dni ocierały będą się nawet o dni gorące, więc lato nie powie nam jeszcze ostatniego słowa - podaje TwojaPogoda.p.

Fala upałów czeka za to mieszkańców Ukrainy i Węgier. Wraz z początkiem września, termometry wskażą tam nawet 40 st.

