Od ponad miesiąca fala upałów daje się we znaki mieszkańcom obszarów północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii i Pakistanu. Temperatura osiąga w tych miejscach od 40 do 48 stopni Celsjusza. Gorąco ma się zrobić również w Polsce - i to już niebawem.

Pogoda w Polsce

Jeszcze w drugiej połowie tego tygodnia do naszego kraju będzie napływać do nas śródziemnomorskie, a następnie afrykańskie ciepło. W najbliższą środę i czwartek termometry wskażą od 20 do 22 stopni Celsjusza na wschodzie i od 24 do 26 na zachodzie. W piątek w pasie południowym termometry w cieniu wskażą do 27 stopni, a w słońcu przekroczą 30 stopni Celsjusza.

Fala upałów w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał najnowsze prognozy, jeśli chodzi o pogodę w naszym kraju. Co nas czeka? Synoptycy najpierw przewidują lekkie ochłodzenie, ale później ma już być coraz cieplej.

- Według najnowszej prognozy modelu WRF-GFS Medium od soboty czeka nas lekkie ochłodzenie, które ma potrwać 5 dni. Później znów ma zrobić się gorąco. Model nie prognozuje przygruntowych przymrozków - informuje IMGW.

W weekend temperatura w Polsce nie przekroczy 19 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północy kraju i w górach - tutaj temperatura maksymalna wyniesie do 12 stopni Celsjusza. Od poniedziałku, 16 maja, temperatura nabierze rozpędu i słupki zaczną już wskazywać od 19 stopni. Jedynym miejscem, gdzie temperatura wyniesie 10 stopni, będą obszary górskie.

Cała Polska na czerwono

Gorąco zacznie się robić od czwartku, 12 maja. Delikatny wzrost temperatur będzie tylko wstępem do tego, co nastąpi w kolejnych dniach. Od 20 maja prognozowane są temperatury przekraczające 27 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum Polski, gdzie temperatura wyniesie 30 stopni.

