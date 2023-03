Catering wielkanocny Magdy Gessler i Ewy Wachowicz. Ceny mogą zwalać z nóg

"U Fukiera" Magdy Gessler. Co oferuje warszawska restauracja?

"U Fukiera", czyli jeden z najpopularniejszych lokali znanej restauratorki Magdy Gessler, nieraz potrafi zwalić z nóg cenami dań. Kilka dni temu, na stronie internetowej restauracji oraz delikatesów pojawiło się wielkanocne menu. W obliczu szalejącej inflacji nikogo pewnie nie zdziwi, że ceny dostępnych na zamówienie potraw są wyższe niż w zeszłym roku.

Najtańszą pozycją w menu jest słoik sałatki z buraków, który kosztuje niecałe 12 złotych. Staropolski smalec ze skwarkami dostaniemy za 17,50 złotych, słoik chrzanu za 20 złotych, a ćwikłę z chrzanem za 18 złotych. Wszystkie słoiki mają tę samą pojemność, czyli 235 ml.

Reklama

W nieco większym formacie, bo 350 ml dostaniemy najróżniejsze grzyby marynowane oraz pikle, w tym:

opieńki marynowane - 22 zł,

podgrzybki - 24 zł,

rzodkiewki kiszone - 23,50 zł,

maślaki marynowane - 25 zł,

pikle z ogórków na ostro - 27,50 zł,

gruszki marynowane - 28 zł,

kurki marynowane - 29 zł.

Zdjęcie "U Fukiera" Magdy Gessler ma bogatą ofertę wielkanocnych przysmaków dostępnych na zamówienie / Jerzy Dudek/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Zobacz również: Magda Gessler zdradziła, co jada w wielkim poście. Ale wyrzeczenie!



"U Fukiera" oferuje szeroką ofertę mięs. Kiełbasa to nieodłączny element wielkanocnego stołu. W cateringu Magdy Gessler za kiełbasę wiejską z jałowcem zapłacimy 34,50 złotych, natomiast za białą parzoną cielęco-wieprzową 37,50 złotych. Warto podkreślić, że jest to cena za pół kilograma! Ceny innych mięs prezentują się następująco:

schab po warszawsku w galarecie 300 g - 39 zł,

boczek wędzony, parzony 0,5 kg - 39,50 zł,

pierś z kaczki wędzona 1 sztuka - 42,50 zł,

baleron wiejskie wędzony 0,5 kg - 42,90 zł,

schab marynowany w liściach laurowych wędzony 0,5 kg - 45,70 zł,

karkówka pieczona w ziołach - 71 zł,

schab pieczony ze śliwką 0,5 kg - 75 zł.

To właśnie mięsa stanowią najdroższe pozycje w menu. Za kurczaka pieczonego nadziewanego wątróbką i chałką zapłacimy 135 złotych, a za roladę cielęcą faszerowaną koprem i kiszonymi ogórkami 145 złotych za 1 kilogram. Cena pieczonej kaczki niejedną osobę zwali z nóg. Jeszcze dwa lata temu kosztowała ona 120 złotych. Znaczny wzrost ceny można było zauważyć już w zeszłym roku, gdy za kaczkę "U Fukiera" trzeba było zapłacić 150 złotych. W tym roku przysmak ten kosztuje 190 złotych!

Kaczka to nie jedyna potrawa, która swoją ceną przyprawia o dreszcze. Za 5 połówek jajek faszerowanych pieczarkami i koprem trzeba zapłacić 35 złotych, co daje 7 złotych za sztukę! Z kolei jajka nadziewane wiejską szynką wędzoną za to koszt 38 złotych za jedyne 5 połówek.

Przyjrzyjmy się również oferowanym zupom. Są one dostępne w rozmiarze 900 ml, a ich ceny mieszczą się w przedziale około 60-90 złotych. Czysty rosół na wielu mięsach kosztuje 63 złote, natomiast barszcz biały wielkanocny na zakwasie 68 złotych. Za żur na prawdziwkach zapłacimy 75 złotych, a za krem chrzanowy na zakwasie z żuru z pulpetami cielęcymi 79 złotych.

Instagram Post Rozwiń

Ważnym elementem wielkanocnego stołu są również tradycyjne ciasta. Babka, sernik czy też mazurek to pyszne słodkości, którym nie sposób się oprzeć w święta wielkanocne. W tym roku delikatesy "U Fukiera" oferują:

mazurka kajmakowego z prażonymi orzechami - 60 złotych,

mazurka z białą czekoladą i kardamonem - 60 złotych,

mazurka z konfiturą z płatków róży - 65 złotych,

babkę drożdżową z bakaliami - 88 złotych.

Świąteczna oferta "U Fukiera" jest bardzo bogata. Mimo że catering ten nie należy on do najtańszych, należy pamiętać, że na cenę wpływa jakość produktów wykorzystanych do przyrządzenia dań. Magda Gessler podkreśla, że w "U Fukiera" nie używają żadnych konserwantów, zagęstników czy też wzmacniaczy smaku, a do przygotowania potraw wykorzystywane są starannie wyselekcjonowane składniki najwyższej jakości.

Zdjęcie "U Fukiera" możemy kupić pojedyncze potrawy lub pełen catering na wielkanocny stół (zdjęcie ilustracyjne) / Karol Porwich East News / East News

Zobacz również: Magda Gessler schudła 13 kilogramów. Zdradziła swój sekret!

Krakowskie "Zalipianki" Ewy Wachowicz. Co znajdziemy w wielkanocnym menu?

Magda Gessler to nie jedyna znana i poważana restauratorka w Polsce. Świetną sławą cieszy się również krakowski lokal "Zalipianki" Ewy Wachowicz. Ta dziennikarka i prezenterka telewizyjna zdobyła swoją kulinarną sławę dzięki chętnie oglądanemu programowi "Ewa Gotuje", a obecnie jest jednym z najważniejszych autorytetów kulinarnych w Polsce. Jej restauracja "Zalipianki", również oferuje wielkanocny catering.

W wielkanocnym menu znajduje się 17 pozycji. Należą do niego zarówno dania główne, jak i zupy oraz tradycyjne słodkości. Najtańszą opcją w menu są jajka gotowane w łupinach cebuli. Sprzedawane są one na sztuki, a za jedno jajko wystarczy zapłacić jedyne 1,80 złotych. W świetnej cenie dostaniemy również sos tatarski, chrzan z burakami oraz chrzan z jajkiem i miodem. Wszystkie te dodatki kosztują 17 złotych za 300 gramów.

W ofercie wielkanocnego cateringu znajdziemy trzy rodzaje mięs:

boczek pieczony w ziołach 60 złotych/kilogram,

szynka nadziewana słoniną i czosnkiem 68 złotych za kilogram,

rolada ze schabu 75 złotych za kilogram.

Do innych wielkanocnych dań należy śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem, a także śledź w oleju z cebulą, papryką i ogórkiem konserwowym. Obie wersje kosztują 65 złotych za kilogram. "U Funkiera" również dostaniemy śledzie w różnej wersji np. po kaszubsku. Tam jednak cena za danie wynosi 53-54 złote. Mimo że jest ona pozornie niższa, uwagę należy zwrócić na rozmiar dań. W restauracji Magdy Gessler cena śledzi jest podana za 300 gramów, natomiast u Ewy Wachowicz za cały kilogram.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Biała kiełbasa z pomidorowym sosem curry Polsat

Restauracja Ewy Wachowicz proponuje dwie zupy: żurek na wędzonce i zupę chrzanową, których 1 litr kosztują kolejno 30 oraz 26 złotych. To kwota o ponad połowę niższa niż u Magdy Gessler. Warto podkreślić również, że zupy "U Fukiera" sprzedawane są po 900 ml, u Ewy Wachowicz jest to 1 litr. Ta pozornie niewielka różnica, w połączeniu z dużo niższą ceną, ma jednak duże znaczenie.

Najdrożej w menu wypadają ciasta. Za mazurka wielkanocnego zapłacimy 110 złotych. Jest to prawie dwukrotna kwota mazurka oferowanego "U Fukiera". Drugim ciastem jest sernik, dostępny za 120 złotych za sztukę. Do innych stosunkowo drogich dań należy sałatka jarzynowa, która już w zeszłym roku wywołała duże zaskoczenie. Obecnie kosztuje ona 67 złotych. Jest to jednak kwota, jaką zapłacimy za kilogram sałatki.

Zdjęcie Restauracja "Zalipianki" Ewy Wachowicz jest doceniania zarówno przez mieszkańców Krakowa, jak i turystów / AKPA

Zobacz również: Ewa Wachowicz na pielgrzymce. "W Wielki Post spełniam marzenie"

Z którego cateringu warto skorzystać?

Obie restauracje cieszą się renomą. Lokal "U Fukiera" znany jest w wysokich cen, które już chyba nikogo nie zaskakują. Restauracja i delikatesy Magdy Gessler z pewnością dają większy wybór, a w swojej ofercie mają wiele produktów, których nie znajdziemy u Ewy Wachowicz jak np. kaczkę czy też faszerowane jajka.

Z drugiej strony zarówno ceny, jak i jakość dań w "Zalipiankach" są szczególnie atrakcyjne, a lokal cieszy się świetnymi opiniami zarówno wśród mieszkańców Krakowa, jak i turystów. Porównując menu z zeszłego roku, możemy zauważyć, że zarówno dania, jak i ceny znacznie się nie zmieniły. Ceny potraw wzrosły o dosłownie kilka złotych, co stanowi duży kontrast z cenami u Magdy Gessler. Tam, niektóre z nich poszły w górę o kilkadziesiąt złotych.