Chcesz mieć kota? Sprawdź, co kolor mówi o jego charakterze. Możesz się zdziwić

Spis treści: 01 Czarny kot

02 Biały kot

03 Rudy kot

04 Dwubarwny kot

05 Trójbarwny kot

Czarny kot

Zdjęcie Czarny kot z charakteru jest indywidualistą / 123RF/PICSEL

Wielkanocny rytuał na przyciągnięcie szczęścia. Zrobisz go w domu Mówi się, że przynosi pecha, jednak jest to wyłącznie zakłamany przesąd. W rzeczywistości kot o czarnym umaszczeniu przynosi jedynie szczęście swoim właścicielom. Z charakteru jest indywidualistą, który lubi chodzić własnymi drogami i odkrywać świat w pojedynkę. Nie oznacza to, że pieszczoty są mu obce, jednak ma "ustawiony" na nie limit. Ludziom może wydawać się, że jest mało uczuciowy, ale to nie prawda, on po prostu nie lubi obnosić się z emocjami. Jeżeli chcesz dotrzeć do serca czarnego kota, daj mu przestrzeń. Jak kocha, to wróci.

Biały kot

Zdjęcie Biały kot poruszy piekło i ziemię, aby postawić na swoim / 123RF/PICSEL

Biały kot znany jest ze swojej nieskazitelności oraz elegancji, a na dodatek jest pełen szyku i wdzięku i widać to już na pierwszy rzut oka. Biały kociak nie lubi szaleństw i hałasu, należy raczej do spokojniejszych zwierząt. W stosunku do obcych może być trochę nieśmiały, jednak jak już przekona się do człowieka, to potrafi okazać mu wiele miłości. Należy jednak uważać na białego kota, ponieważ jeżeli zajdziesz mu za skórę, to już nie będzie taki spokojny i opanowany. Poruszy piekło i ziemię, aby postawić na swoim.

Rudy kot

Zdjęcie Co wiesz o rudych kotach? To bardzo inteligentne zwierzęta! / 123RF/PICSEL

Charakter rudego kota to nie lada zagadka, często trudno rozgryź, co kryje się w jego głowie. Zazwyczaj przepełnia go radość i chęć do zabawy, jednak często traci nad tym panowanie i przechodzi w "tryb szaleństwa", ale ma to swoje uroki. Rudy kot bywa niezdarny, ale mimo tego cechuje się niemałą inteligencją. Czasem może wydawać się, że czegoś nie rozumie, ale może on tak naprawdę chce, żebyśmy tak myśleli? Nie warto lekceważyć tego mądrali, gdyż może nas zaskoczyć.

Dwubarwny kot

Zdjęcie Wiedziałeś, że dwubarwny kot jest zazwyczaj leniwy? / 123RF/PICSEL

Dwubarwny kot należy do bardziej leniwych zwierząt, wręcz kocha swój "kawałek podłogi". Jego ulubionym miejscem zazwyczaj jest kanapa lub wygodne łóżko. Bezpiecznie czuje się przede wszystkim blisko swojego właściciela i zadowala się rutyną oraz spokojem. Najlepiej czuje się w towarzystwie innych, więc nie lubi zostawać sam w domu. Z charakteru bywa błyskotliwy i wie, jak oczarować swojego właściciela, aby dostać jakąś extra przekąskę.

Trójbarwny kot

Zdjęcie Koty trójbarwne najczęściej są samicami, a zawdzięczają to swoim genom! / 123RF/PICSEL

Charakter kota trójbarwnego jest niczym mieszanka wybuchowa i należy na niego uważać. Raz ma ochotę na pieszczoty, a zaraz zmienia zdanie i lepiej go nie dotykać, gdyż umie pokazać pazurki. Bardzo ciężko jest rozgryź jego zamiary, czasem lubi trochę nabroić, jednak potrafi też ładnie za to przeprosić. Tak potrafi oczarować, że w ułamku sekundy zapominamy, co złego zrobił. Jeżeli poczuje się przez kogoś urażony, potrafi być bardzo mściwy, lepiej wtedy schować wazony, aby uchronić je przed zderzeniem z podłogą. Mimo wszystko trójbarwny kot bardzo mocno przywiązuje się do właściciela i kocha go całym sercem. Może i to trudna miłość, ale wciąż miłość. Ciekawostką jest, że koty trójbarwne najczęściej są samicami, a wpływają na to ich geny.

