Skuteczny sposób na pozbycie się kociej sierści. Wystarczy jeden składnik dodany do prania

Spis treści: 01 Usuwanie kociej sierści z dywanu. Co warto kupić?

02 Jak usunąć sierść kota z kanapy? Skuteczne sposoby

03 Czym usunąć sierść kota z ubrań?

04 Pielęgnacja kociej sierści: dieta, kąpiel i wyczesywanie

Każdy właściciel kota przyzna, że korzyści płynące z posiadania tego zwierzaka zdecydowanie przewyższają koszty i niedogodności, związane z jego obecnością w domu. Koty to tajemnicze i niezależne zwierzęta z charakterem, które, podobnie jak psy, wymagają nie tylko kontaktu z człowiekiem, zabawy i zainteresowania, ale także właściwej opieki i pielęgnacji.

Sen z powiek większości właścicielom kotów spędza... wszędobylska sierść. Niezależnie od tego, z jaką rasą mamy do czynienia, znajdziemy ją dosłownie wszędzie. W okresie, gdy koty linieją, ilość sierści może przyprawić niejednego właściciela o zawał. Na szczęście, istnieją proste metody usuwania sierści, które pomogą zachować nam czystość w domu i skutecznie rozwiążą ten problem.

Reklama

Czytaj również: Po tym poznasz, że kot cię kocha

Wideo Śmieszne koty

Usuwanie kociej sierści z dywanu. Co warto kupić?

Najprostszym sposobem, który pozwoli nam skutecznie usunąć sierść kota z dywanu, jest zakup wysokiej klasy odkurzacza, wyposażonego w turboszczotkę. Taka nakładka szybko i dokładnie zbiera sierść, również z trudno dostępnych zakamarków czy wymagających dokładniejszego czyszczenia tkanin. Do usuwania sierści zwierząt można także wykorzystać specjalne gumowe szczotki i rękawice, które świetnie przyciągają zabrudzenia, w tym sierść zwierząt domowych.

Zdjęcie Sierść psa lub kota? Nie musisz jej wyrzucać! / 123RF/PICSEL

Jak usunąć sierść kota z kanapy? Skuteczne sposoby

Jednym z ulubionych miejsc kota w domu jest oczywiście kanapa. Ilość sierści, która zbiera się w tym miejscu, szczególnie w okresie, gdy kot gubi sierść, może przyprawić o zawrót głowy. I z tym można sobie jednak szybko poradzić, wykorzystując choćby trik z mokrą szmatką, która szybko czyści i zbiera sierść. W tym celu należy zmoczyć szmatkę wodą z płynem do zmiękczania tkanin, która zlepi kocią sierść w kulki i pomoże ją usunąć.

Sierść kota usunąć można także z kanapy z pomocą lateksowej rękawiczki, którą można dodatkowo nawilżyć lub lepiących się rolek. Gdy nasz pupil gubi sierść wyjątkowo często, można także zainstalować na meblach lub ścianach specjalne szczotki, o które będzie się regularnie ocierał.

Czym usunąć sierść kota z ubrań?

Koty zostawiają swoją sierść nie tylko na meblach, fotelach czy kanapach, ale także na ubraniach. Bywa to dość kłopotliwe, ale prosty trik sprawi, że pozbędziemy się jej raz na zawsze. W tym celu do pojemnika na detergent należy wlać pół szklanki octu i ustawić pralkę jak zawsze, dodać detergent i włączyć cykl. Właściciele futrzaków muszą jednak liczyć się z tym, że tak długo, jak mieszkają z kotami pod jednym dachem, będą zmuszeni usuwać sierść zwierząt codziennie i na bieżąco - np. z pomocą rolek do ubrań lub mokrych ściereczek.

Czytaj także: Co zrobić z wyczesaną sierścią psa lub kota?

Pielęgnacja kociej sierści: dieta, kąpiel i wyczesywanie

Zdjęcie Pielęgnacja kota / 123RF/PICSEL

Kluczowym sposobem na nadmierną ilość sierści zwierząt domowych, w tym kotów, jest właściwa pielęgnacja futerka. Zadbany, zdrowy, dobrze odżywiony kot, rzadziej gubi sierść, a my nie musimy wciąż jej usuwać.

Podstawą właściwej pielęgnacji kociej sierści jest zdrowa dieta. Nasz pupil powinien przyjmować dobrze zbilansowaną, pełnowartościową karmę lub dobrej jakość mięso. Kluczowa jest także właściwa pielęgnacja kociego futerka, które powinno być regularnie wyczesywane. Choć przyjęło się sądzić, że koty nie lubią wody, to kąpiel od czasu do czasu na pewno im nie zaszkodzi, a wręcz zminimalizuje problem nadmiernego linienia.